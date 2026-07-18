ATP Gstaad: prima finale in 16 mesi per Tsitsipas, trova l’esordiente Collignon

Questa appendice estiva di stagione sulla terra battuta regala a Stefanos Tsitsipas la prima finale dell’anno in una stagione che altrimenti è stata particolarmente avara di soddisfazioni per il talento greco.

All’EFG Swiss Open Gstaad, Tsitsipas (sceso ormai al n. 85 del ranking ATP) si è qualificato per il match conclusivo del torneo superando in semifinale il naturalizzato kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Si tratta della prima finale nel torneo svizzero per Tsitsipas, che nel 2024 era stato sconfitto in semifinale da Matteo Berrettini.

Un solo break per set ha deciso la contesa, con un dominio dei servizi nel primo parziale (cinque punti vinti dal ribattitore in nove giochi, escludendo il break), e ben quattro occasioni non sfruttate da Tsitsipas per rientrare nel match sul 2-4 nel secondo. Nel set decisivo, mentre il greco ha continuato il suo altissimo rendimento alla battuta (20 punti a 5 il computo totale, con l’87% di punti vinti sulla prima), Shevchenko è andato sempre più in difficoltà man mano che il match procedeva, dovendo fronteggiare sue palle break sul 2-3 e poi cedendo finalmente il servizio sul 3-4 dando via libera all’avversario.

Collignon prima finale

Tsitsipas dovrà vedersela in finale contro il belga Raphael Collignon, testa di serie n. 7 del tabellone e n. 42 ATP, che ha raggiunto per la prima volta in carriera l’atto decisivo in un torneo ATP. L’ha fatto dopo una lotta di quasi due ore e mezzo contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, battuto con il punteggio di 1-6, 7-6(5), 7-5.

Cerundolo è stato avanti per 6-1, 5-3, sciupando un match point sul servizio dell’avversario e poi cedendo la battuta a 15 mentre serviva per il match. Perso il secondo set al tie-break, il giocatore albiceleste era poi comunque riuscito ad andare in vantaggio per 5-2 anche nel terzo set, portandosi poi a due punti dal match sullo 0-30 su servizio di Collignon. Qui il belga ha iniziato un’altra rimonta che lo ha visto infilare cinque giochi consecutivi e portare a casa la più improbabile tra le vittorie nella quale ha vinto ben cinque punti in meno dell’avversario.

Con questo risultato Collignon migliora il suo best ranking entrando per la prima volta nei Top 40 al n. 37, e se dovesse aggiudicarsi il titolo di Gstaad potrebbe avvicinare la zona teste di serie per i prossimi Masters 1000 e per lo US Open.

Tsitsipas, invece, domenica alle 11.30 scenderà in campo per il suo 13° titolo a livello ATP, ma il primo da quello ottenuto al Dubai Duty Free Championships nel 2025. Con questa finale il greco trova una potente boccata d’ossigeno per il suo ranking, che da lunedì prossimo risalirà al n. 64, e in caso di vittoria potrebbe addirittura arrivare vicino ad un rientro nella Top 50.

Si tratterà del primo incontro ufficiale tra i due, che non si sono mai trovati l’uno di fronte all’altro ad alcun livello del tennis professionistico.