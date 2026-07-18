Krajicek avverte Alcaraz: “Non sarà facile tornare al suo livello”. Intanto Carlos si consola con Claudia

Gli dei del tennis lo stanno aspettando, più profanamente anche tutti i suoi fan. La notizia che il nome di Carlos Alcaraz sia presente nella entry list dell’ATP di Cincinnati ha mandato in fibrillazione gli appassionati che fremono nel tornare a vedere in azione il sette volte vincitore Slam. L’appuntamento con il Master dell’Ohio, previsto dal 13 al 23 agosto 2026, è da cerchiare in rosso sull’agenda, ma c’è qualcuno che predica calma e tenta di smorzare i facili entusiasmi scaturiti dal rientro dello spagnolo: Richard Krajicek.

L’ex giocatore olandese, vincitore di Wimbledon nel 1996, è intervenuto nel podacast di Tennis 365 gettando qualche ombra sul ritorno di Alcaraz, sostenendo come qualsiasi imprevisto possa capitare al polso sia qualcosa da gestire con cautela e come questo genere di infortuni, in passato, abbia condizionato le carriere di alcuni tennisti come Dominic Thiem o Juan Martin Del Potro, mai più tornati a livelli precedenti:

“Non abbiamo molte informazioni e so che le lesioni al gomito o al polso sono sicuramente più gravi rispetto ad altre; è difficile giocare bene e tornare al tuo livello quando torni da questo tipo di infortunio, bisogna andare passo dopo passo. Non si tratta di un infortunio alla caviglia dove magari torni dopo tre mesi ma puoi giocare senza problemi. Credo che ci vorrà un pò di tempo, poi lui è giovane e ha buone possibilità che tornerà ai suoi livelli. E’ impossibile pensare che a Cincinnati sarà al 100 % e lo stesso vale agli Us Open”

Le vacanze di Alcaraz: nuova fiamma in arrivo?

In attesa di capire se lo scetticismo di Krajicek possa avere un riscontro effettivo, Alcaraz morde il freno tra allenamenti e ristoro balneare, con la Costiera amalfitana come meta prediletta per ricaricare le batterie. Nelle vacanze italiane di Carlos c’è spazio per un filo rosso che caratterizza questa tappa singolare della sua carriera. Da Barcellona a Barcellona. L’ultima partita giocata dal murciano è datata 14 aprile proprio al Trofeo Conde de Godó, poi il polso fa crack, ora nella ripartenza alle porte potrebbe esserci un altro segnale dalla Catalogna: l’amore?

Nell’estate di Alcaraz c’è spazio anche per finire al centro della cronaca rosa con i paparazzi che non hanno tardato ad immortalarlo a bordo del suo yatch, proprio in Costiera amalfitana, in compagnia di una ragazza bionda. L’identità è presto svelata, si tratta di Claudia Canals, trentenne imprenditrice digitale di Barcellona che nel 2025 ha fondato CC Studio, agenzia dedicata alla produzione di contenuti e alla gestione dell’immagine per aziende e brand. Non è dato sapere attualmente se davvero ci sia del tenero tra i due, ma Carlos sembra aver ritrovato il sorriso dove lo aveva perduto.