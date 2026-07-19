Djokovic debutta in WWE: che ingresso al Fanatics Fest di New York!

Novak Djokovic sta recuperando dalle fatiche di Wimbledon, dove si è fermato in semifinale, concedendosi un po’ di tempo senza pensare alla racchetta.

Nello specifico, questo fine settimana si trova a New York. Nessun impegno tennistico, però.

Il 24 volte campione Slam ha provato l’ennesima trasformazione della sua vita extra campo.

È toccato, allora, al debutto in WWE, la principale lega di wrestling che esista.

Djokovic debutta in WWE: la maschera e la mossa del lupo

Al Fanatics Fest di New York, Nole ha voluto regalare a tutti un nuovo lato di sé, che afferisce alla sua parte ironica e istrionica.

Djokovic, infatti, ha fatto il suo ingresso nell’arena adibita alla serata accompagnando il campione di wrestling Jacob Fatu.

Il tennista di Belgrado ha sorpreso i presenti indossando una maschera, un must per la disciplina, e, nel perfetto stile WWE, ha dato vita a una scenografica passerella, accovacciandosi e mimando la mossa del lupo. Il pubblico presente ha osservato con curiosità, interrogandosi sull’identità del protagonista, dato che il volto di Novak era coperto. Quando la leggenda ha calato la maschera, si è scatenato il delirio. Non si potrà dire che non ha colto lo spirito caratteristico wrestling.

Il Fanatics Fest è un festival sportivo che affianca a nomi di spicco dello sport una platea di amatori. Oltre a Djokovic, erano presenti le stelle dell’NBA del calibro di Kevin Durant, l’icona di football americano Tom Brady e tanti calciatori, insieme a celebrità della musica e dello spettacolo. L’attesa è tutta per la finale dei Mondiali di calcio che si terrà al MetLife Stadium nel New Jersey.

Oltre al wrestling, Nole si è dedicato anche al basket, dimostrando notevoli doti balistiche.