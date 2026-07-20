Classifica WTA: Krejcikova sale al n.26, diciannove posti in più per Bronzetti

Dopo i grandi cambiamenti della scorsa settimana, oggi la classifica resta sostanzialmente cristallizzata fino alla posizione n.25. Le giocatrici di vertice, infatti, hanno osservato una settimana di pausa e gli unici movimenti riguardano soprattutto le posizioni di rincalzo. In top 50 avanzano le due finaliste del Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Barbora Krejcikova, dopo aver alzato il trofeo, guadagna 6 posizioni e sale al n.26, mentre Maria Sakkari si porta al n.33, quattro gradini più in alto rispetto a una settimana fa. Fuori dalle prime 50 tornano a farsi vedere Mayar Sherif e Paula Badosa. La finale dell’UniCredit Iasi Open, che le vede una opposta all’altra, è in programma nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio. Il ranking registra comunque i progressi di entrambe, tenendo conto dei punti maturati fino alla finale, motivo per cui entrambe fanno già registrare un significativo balzo in avanti. Sherif, infatti, risale di 24 posti fino al n.73, mentre Badosa rientra di nuovo in top 100 al n.93 con un guadagno di 22 posizioni. Tra le protagoniste della settimana figurano anche Lilli Tagger (+10, n.74), Alina Korneeva (+15, n.75), semifinalista ad Atene, e Sinja Krauss (+14, n.80), vincitrice del torneo WTA 125 Generali Open Ladies Kitzbühel. Ottime notizie anche per Lucia Bronzetti. La finale al WTA 125 ATV Bancomat Tennis Open di Roma le permette di guadagnare 19 posizioni e di salire al n.120, diventando la terza migliore italiana del ranking. Sul fronte opposto, chi perde terreno? Tereza Valentova, fermata nei quarti di finale ad Atene, lascia sul campo 14 posizioni e scivola al n.63, mentre Anna Bondar, finalista al MSC Hamburg Ladies Open 2025, perde 24 posti e si posiziona al n.97. Il tonfo più pesante, però, è quello di Lois Boisson, semifinalista un anno fa a Parigi, che perde i 250 punti del titolo ad Amburgo e precipita al n.294, con un pesantissimo passivo di 136 posizioni.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|18
|8550
|2
|0
|Elena Rybakina
|22
|8143
|3
|0
|Jessica Pegula
|19
|6301
|4
|0
|Coco Gauff
|18
|5649
|5
|0
|Mirra Andreeva
|20
|5293
|6
|0
|Karolina Muchova
|20
|5168
|7
|0
|Linda Noskova
|22
|5119
|8
|0
|Iga Swiatek
|19
|4539
|9
|0
|Amanda Anisimova
|15
|4353
|10
|0
|Elina Svitolina
|16
|4351
|11
|0
|Marta Kostyuk
|17
|3926
|12
|0
|Victoria Mboko
|22
|3570
|13
|0
|Naomi Osaka
|18
|3146
|14
|0
|Belinda Bencic
|18
|2845
|15
|0
|Jasmine Paolini
|19
|2783
|16
|0
|Iva Jovic
|23
|2636
|17
|0
|Sorana Cirstea
|24
|2502
|18
|0
|Diana Shnaider
|24
|2458
|19
|0
|Ekaterina Alexandrova
|27
|2301
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|22
|2300
|21
|0
|Marie Bouzkova
|25
|2019
|22
|0
|Maja Chwalinska
|19
|1975
|23
|0
|Madison Keys
|20
|1964
|24
|0
|Elise Mertens
|22
|1948
|25
|0
|Leylah Fernandez
|29
|1784
|26
|+6
|Barbora Krejcikova
|19
|1679
|27
|-1
|Emma Navarro
|26
|1674
|28
|-1
|Anastasia Potapova
|21
|1667
|29
|-1
|Alexandra Eala
|30
|1666
|30
|0
|Clara Tauson
|25
|1662
|31
|-2
|Jelena Ostapenko
|21
|1592
|32
|-1
|Ann Li
|28
|1565
|33
|+4
|Maria Sakkari
|25
|1462
|34
|-1
|Hailey Baptiste
|22
|1372
|35
|-1
|Katerina Siniakova
|20
|1338
|36
|-1
|Donna Vekic
|23
|1326
|37
|+1
|Emma Raducanu
|19
|1299
|38
|+1
|Janice Tjen
|29
|1282
|39
|+1
|Xinyu Wang
|26
|1276
|40
|+2
|Sara Bejlek
|25
|1269
|41
|-5
|Jaqueline Cristian
|25
|1256
|42
|-1
|Cristina Bucsa
|24
|1244
|43
|+1
|Magdalena Frech
|23
|1208
|44
|-1
|Nikola Bartunkova
|21
|1202
|45
|+7
|Oleksandra Oliynykova
|29
|1132
|46
|0
|Mccartney Kessler
|27
|1125
|47
|0
|Viktorija Golubic
|25
|1088
|48
|0
|Zeynep Sonmez
|26
|1074
|49
|-4
|Petra Marcinko
|31
|1074
|50
|0
|Antonia Ruzic
|27
|1062
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Il WTA 125 di Roma ridisegna anche la classifica delle italiane. Se Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto mantengono le rispettive posizioni, Lucia Bronzetti, come già detto, guadagna 19 posti e risale al n.120. Ma non è l’unica azzurra a sorridere. Le semifinaliste del torneo capitolino, Nuria Brancaccio e Martina Trevisan, avanzano rispettivamente di 20 posizioni fino al n.189 e di 66 posti fino al n.339. Fanno passi avanti anche Deborah Chiesa (+35, n.319), quartofinalista a Roma, e Miriana Tona (+31, n.353). Segno negativo, invece, per Dalila Spiteri (-31, n.355) e Silvia Ambrosio (-18, n.357).
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|15
|0
|Jasmine Paolini
|19
|2783
|68
|0
|Elisabetta Cocciaretto
|23
|977
|120
|+19
|Lucia Bronzetti
|33
|623
|129
|+1
|Lisa Pigato
|27
|588
|142
|+3
|Lucrezia Stefanini
|28
|542
|148
|-7
|Tyra Caterina Grant
|18
|515
|189
|+20
|Nuria Brancaccio
|28
|408
|221
|-8
|Jennifer Ruggeri
|24
|346
|280
|+7
|Federica Urgesi
|26
|252
|283
|+11
|Aurora Zantedeschi
|23
|251
|300
|-4
|Samira De Stefano
|24
|235
|309
|+4
|Noemi Basiletti
|27
|217
|319
|+35
|Deborah Chiesa
|21
|209
|331
|+1
|Jessica Pieri
|26
|198
|336
|+1
|Giorgia Pedone
|24
|192
|339
|+66
|Martina Trevisan
|26
|188
|348
|+11
|Martina Colmegna
|22
|185
|353
|+31
|Miriana Tona
|22
|181
|355
|-31
|Dalila Spiteri
|26
|179
|357
|-18
|Silvia Ambrosio
|13
|178
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, salgono di un posto sia Lilli Tagger (n.7) sia Alina Korneeva (n.8). Retrocede di due gradini Maya Joint (n.9).
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|5
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|12
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|16
|4
|0
|Sara Bejlek
|2006
|40
|5
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|44
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|63
|7
|+1
|Lilli Tagger
|2008
|74
|8
|+1
|Alina Korneeva
|2007
|75
|7
|-2
|Maya Joint
|2006
|77
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|101
LA RACE TO THE WTA FINALS
Nella Race restano immutate le posizioni delle prime venti. Barbora Krejcikova recupera 24 posti e sale al n.40. Tra le italiane, Jasmine Paolini conserva il n.27, mentre Elisabetta Cocciaretto perde quattro posizioni e scivola al n.45.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Mirra Andreeva
|14
|4999
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|11
|4945
|3
|0
|Elena Rybakina
|13
|4627
|4
|0
|Karolina Muchova
|13
|4270
|5
|0
|Elina Svitolina
|13
|4116
|6
|0
|Jessica Pegula
|12
|3950
|7
|0
|Linda Noskova
|13
|3674
|8
|0
|Coco Gauff
|12
|3484
|9
|0
|Marta Kostyuk
|11
|3275
|10
|0
|Victoria Mboko
|14
|2393
|11
|0
|Sorana Cirstea
|16
|2045
|12
|0
|Iga Swiatek
|12
|1954
|13
|0
|Iva Jovic
|15
|1862
|14
|0
|Belinda Bencic
|11
|1852
|15
|0
|Diana Shnaider
|15
|1685
|16
|0
|Madison Keys
|14
|1684
|17
|0
|Elise Mertens
|14
|1600
|18
|0
|Naomi Osaka
|11
|1527
|19
|0
|Amanda Anisimova
|9
|1498
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|15
|1490
|27
|0
|Jasmine Paolini
|13
|1194
|45
|-4
|Elisabetta Cocciaretto
|15
|824