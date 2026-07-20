Classifica WTA: Krejcikova sale al n.26, diciannove posti in più per Bronzetti

Dopo i grandi cambiamenti della scorsa settimana, oggi la classifica resta sostanzialmente cristallizzata fino alla posizione n.25. Le giocatrici di vertice, infatti, hanno osservato una settimana di pausa e gli unici movimenti riguardano soprattutto le posizioni di rincalzo. In top 50 avanzano le due finaliste del Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Barbora Krejcikova, dopo aver alzato il trofeo, guadagna 6 posizioni e sale al n.26, mentre Maria Sakkari si porta al n.33, quattro gradini più in alto rispetto a una settimana fa. Fuori dalle prime 50 tornano a farsi vedere Mayar Sherif e Paula Badosa. La finale dell’UniCredit Iasi Open, che le vede una opposta all’altra, è in programma nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio. Il ranking registra comunque i progressi di entrambe, tenendo conto dei punti maturati fino alla finale, motivo per cui entrambe fanno già registrare un significativo balzo in avanti. Sherif, infatti, risale di 24 posti fino al n.73, mentre Badosa rientra di nuovo in top 100 al n.93 con un guadagno di 22 posizioni. Tra le protagoniste della settimana figurano anche Lilli Tagger (+10, n.74), Alina Korneeva (+15, n.75), semifinalista ad Atene, e Sinja Krauss (+14, n.80), vincitrice del torneo WTA 125 Generali Open Ladies Kitzbühel. Ottime notizie anche per Lucia Bronzetti. La finale al WTA 125 ATV Bancomat Tennis Open di Roma le permette di guadagnare 19 posizioni e di salire al n.120, diventando la terza migliore italiana del ranking. Sul fronte opposto, chi perde terreno? Tereza Valentova, fermata nei quarti di finale ad Atene, lascia sul campo 14 posizioni e scivola al n.63, mentre Anna Bondar, finalista al MSC Hamburg Ladies Open 2025, perde 24 posti e si posiziona al n.97. Il tonfo più pesante, però, è quello di Lois Boisson, semifinalista un anno fa a Parigi, che perde i 250 punti del titolo ad Amburgo e precipita al n.294, con un pesantissimo passivo di 136 posizioni.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 18 8550 2 0 Elena Rybakina 22 8143 3 0 Jessica Pegula 19 6301 4 0 Coco Gauff 18 5649 5 0 Mirra Andreeva 20 5293 6 0 Karolina Muchova 20 5168 7 0 Linda Noskova 22 5119 8 0 Iga Swiatek 19 4539 9 0 Amanda Anisimova 15 4353 10 0 Elina Svitolina 16 4351 11 0 Marta Kostyuk 17 3926 12 0 Victoria Mboko 22 3570 13 0 Naomi Osaka 18 3146 14 0 Belinda Bencic 18 2845 15 0 Jasmine Paolini 19 2783 16 0 Iva Jovic 23 2636 17 0 Sorana Cirstea 24 2502 18 0 Diana Shnaider 24 2458 19 0 Ekaterina Alexandrova 27 2301 20 0 Anna Kalinskaya 22 2300 21 0 Marie Bouzkova 25 2019 22 0 Maja Chwalinska 19 1975 23 0 Madison Keys 20 1964 24 0 Elise Mertens 22 1948 25 0 Leylah Fernandez 29 1784 26 +6 Barbora Krejcikova 19 1679 27 -1 Emma Navarro 26 1674 28 -1 Anastasia Potapova 21 1667 29 -1 Alexandra Eala 30 1666 30 0 Clara Tauson 25 1662 31 -2 Jelena Ostapenko 21 1592 32 -1 Ann Li 28 1565 33 +4 Maria Sakkari 25 1462 34 -1 Hailey Baptiste 22 1372 35 -1 Katerina Siniakova 20 1338 36 -1 Donna Vekic 23 1326 37 +1 Emma Raducanu 19 1299 38 +1 Janice Tjen 29 1282 39 +1 Xinyu Wang 26 1276 40 +2 Sara Bejlek 25 1269 41 -5 Jaqueline Cristian 25 1256 42 -1 Cristina Bucsa 24 1244 43 +1 Magdalena Frech 23 1208 44 -1 Nikola Bartunkova 21 1202 45 +7 Oleksandra Oliynykova 29 1132 46 0 Mccartney Kessler 27 1125 47 0 Viktorija Golubic 25 1088 48 0 Zeynep Sonmez 26 1074 49 -4 Petra Marcinko 31 1074 50 0 Antonia Ruzic 27 1062

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Il WTA 125 di Roma ridisegna anche la classifica delle italiane. Se Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto mantengono le rispettive posizioni, Lucia Bronzetti, come già detto, guadagna 19 posti e risale al n.120. Ma non è l’unica azzurra a sorridere. Le semifinaliste del torneo capitolino, Nuria Brancaccio e Martina Trevisan, avanzano rispettivamente di 20 posizioni fino al n.189 e di 66 posti fino al n.339. Fanno passi avanti anche Deborah Chiesa (+35, n.319), quartofinalista a Roma, e Miriana Tona (+31, n.353). Segno negativo, invece, per Dalila Spiteri (-31, n.355) e Silvia Ambrosio (-18, n.357).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 15 0 Jasmine Paolini 19 2783 68 0 Elisabetta Cocciaretto 23 977 120 +19 Lucia Bronzetti 33 623 129 +1 Lisa Pigato 27 588 142 +3 Lucrezia Stefanini 28 542 148 -7 Tyra Caterina Grant 18 515 189 +20 Nuria Brancaccio 28 408 221 -8 Jennifer Ruggeri 24 346 280 +7 Federica Urgesi 26 252 283 +11 Aurora Zantedeschi 23 251 300 -4 Samira De Stefano 24 235 309 +4 Noemi Basiletti 27 217 319 +35 Deborah Chiesa 21 209 331 +1 Jessica Pieri 26 198 336 +1 Giorgia Pedone 24 192 339 +66 Martina Trevisan 26 188 348 +11 Martina Colmegna 22 185 353 +31 Miriana Tona 22 181 355 -31 Dalila Spiteri 26 179 357 -18 Silvia Ambrosio 13 178

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, salgono di un posto sia Lilli Tagger (n.7) sia Alina Korneeva (n.8). Retrocede di due gradini Maya Joint (n.9).

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 5 2 0 Victoria Mboko 2006 12 3 0 Iva Jovic 2007 16 4 0 Sara Bejlek 2006 40 5 0 Nikola Bartunkova 2006 44 6 0 Tereza Valentova 2007 63 7 +1 Lilli Tagger 2008 74 8 +1 Alina Korneeva 2007 75 7 -2 Maya Joint 2006 77 10 0 Kaitlin Quevedo 2006 101

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella Race restano immutate le posizioni delle prime venti. Barbora Krejcikova recupera 24 posti e sale al n.40. Tra le italiane, Jasmine Paolini conserva il n.27, mentre Elisabetta Cocciaretto perde quattro posizioni e scivola al n.45.