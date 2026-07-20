Ranking

Classifica WTA: Krejcikova sale al n.26, diciannove posti in più per Bronzetti

Sono stabili le prime 25 del ranking. Crollo di 136 posti per Lois Boisson

Di Claudio Gilardelli
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Barbora Krejcikova - US Open 2025 (foto X @usopen)

Dopo i grandi cambiamenti della scorsa settimana, oggi la classifica resta sostanzialmente cristallizzata fino alla posizione n.25. Le giocatrici di vertice, infatti, hanno osservato una settimana di pausa e gli unici movimenti riguardano soprattutto le posizioni di rincalzo. In top 50 avanzano le due finaliste del Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Barbora Krejcikova, dopo aver alzato il trofeo, guadagna 6 posizioni e sale al n.26, mentre Maria Sakkari si porta al n.33, quattro gradini più in alto rispetto a una settimana fa. Fuori dalle prime 50 tornano a farsi vedere Mayar Sherif e Paula Badosa. La finale dell’UniCredit Iasi Open, che le vede una opposta all’altra, è in programma nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio. Il ranking registra comunque i progressi di entrambe, tenendo conto dei punti maturati fino alla finale, motivo per cui entrambe fanno già registrare un significativo balzo in avanti. Sherif, infatti, risale di 24 posti fino al n.73, mentre Badosa rientra di nuovo in top 100 al n.93 con un guadagno di 22 posizioni. Tra le protagoniste della settimana figurano anche Lilli Tagger (+10, n.74), Alina Korneeva (+15, n.75), semifinalista ad Atene, e Sinja Krauss (+14, n.80), vincitrice del torneo WTA 125 Generali Open Ladies Kitzbühel. Ottime notizie anche per Lucia Bronzetti. La finale al WTA 125 ATV Bancomat Tennis Open di Roma le permette di guadagnare 19 posizioni e di salire al n.120, diventando la terza migliore italiana del ranking. Sul fronte opposto, chi perde terreno? Tereza Valentova, fermata nei quarti di finale ad Atene, lascia sul campo 14 posizioni e scivola al n.63, mentre Anna Bondar, finalista al MSC Hamburg Ladies Open 2025, perde 24 posti e si posiziona al n.97. Il tonfo più pesante, però, è quello di Lois Boisson, semifinalista un anno fa a Parigi, che perde i 250 punti del titolo ad Amburgo e precipita al n.294, con un pesantissimo passivo di 136 posizioni.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka188550
20Elena Rybakina228143
30Jessica Pegula196301
40Coco Gauff185649
50Mirra Andreeva205293
60Karolina Muchova205168
70Linda Noskova225119
80Iga Swiatek194539
90Amanda Anisimova154353
100Elina Svitolina164351
110Marta Kostyuk173926
120Victoria Mboko223570
130Naomi Osaka183146
140Belinda Bencic182845
150Jasmine Paolini192783
160Iva Jovic232636
170Sorana Cirstea242502
180Diana Shnaider242458
190Ekaterina Alexandrova272301
200Anna Kalinskaya222300
210Marie Bouzkova252019
220Maja Chwalinska191975
230Madison Keys201964
240Elise Mertens221948
250Leylah Fernandez291784
26+6Barbora Krejcikova191679
27-1Emma Navarro261674
28-1Anastasia Potapova211667
29-1Alexandra Eala301666
300Clara Tauson251662
31-2Jelena Ostapenko211592
32-1Ann Li281565
33+4Maria Sakkari251462
34-1Hailey Baptiste221372
35-1Katerina Siniakova201338
36-1Donna Vekic231326
37+1Emma Raducanu191299
38+1Janice Tjen291282
39+1Xinyu Wang261276
40+2Sara Bejlek251269
41-5Jaqueline Cristian251256
42-1Cristina Bucsa241244
43+1Magdalena Frech231208
44-1Nikola Bartunkova211202
45+7Oleksandra Oliynykova291132
460Mccartney Kessler271125
470Viktorija Golubic251088
480Zeynep Sonmez261074
49-4Petra Marcinko311074
500Antonia Ruzic271062

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Il WTA 125 di Roma ridisegna anche la classifica delle italiane. Se Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto mantengono le rispettive posizioni, Lucia Bronzetti, come già detto, guadagna 19 posti e risale al n.120. Ma non è l’unica azzurra a sorridere. Le semifinaliste del torneo capitolino, Nuria Brancaccio e Martina Trevisan, avanzano rispettivamente di 20 posizioni fino al n.189 e di 66 posti fino al n.339. Fanno passi avanti anche Deborah Chiesa (+35, n.319), quartofinalista a Roma, e Miriana Tona (+31, n.353). Segno negativo, invece, per Dalila Spiteri (-31, n.355) e Silvia Ambrosio (-18, n.357).

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
150Jasmine Paolini192783
680Elisabetta Cocciaretto23977
120+19Lucia Bronzetti33623
129+1Lisa Pigato27588
142+3Lucrezia Stefanini28542
148-7Tyra Caterina Grant18515
189+20Nuria Brancaccio28408
221-8Jennifer Ruggeri24346
280+7Federica Urgesi26252
283+11Aurora Zantedeschi23251
300-4Samira De Stefano24235
309+4Noemi Basiletti27217
319+35Deborah Chiesa21209
331+1Jessica Pieri26198
336+1Giorgia Pedone24192
339+66Martina Trevisan26188
348+11Martina Colmegna22185
353+31Miriana Tona22181
355-31Dalila Spiteri26179
357-18Silvia Ambrosio13178

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, salgono di un posto sia Lilli Tagger (n.7) sia Alina Korneeva (n.8). Retrocede di due gradini Maya Joint (n.9).

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20075
20Victoria Mboko200612
30Iva Jovic200716
40Sara Bejlek200640
50Nikola Bartunkova200644
60Tereza Valentova200763
7+1Lilli Tagger200874
8+1Alina Korneeva200775
7-2Maya Joint200677
100Kaitlin Quevedo2006101

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella Race restano immutate le posizioni delle prime venti. Barbora Krejcikova recupera 24 posti e sale al n.40. Tra le italiane, Jasmine Paolini conserva il n.27, mentre Elisabetta Cocciaretto perde quattro posizioni e scivola al n.45.

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Mirra Andreeva144999
20Aryna Sabalenka114945
30Elena Rybakina134627
40Karolina Muchova134270
50Elina Svitolina134116
60Jessica Pegula123950
70Linda Noskova133674
80Coco Gauff123484
90Marta Kostyuk113275
100Victoria Mboko142393
110Sorana Cirstea162045
120Iga Swiatek121954
130Iva Jovic151862
140Belinda Bencic111852
150Diana Shnaider151685
160Madison Keys141684
170Elise Mertens141600
180Naomi Osaka111527
190Amanda Anisimova91498
200Anna Kalinskaya151490
270Jasmine Paolini131194
45-4Elisabetta Cocciaretto15824
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