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Qualificazioni: a Kitzbuhel Cinà supera Giustino e accede al main draw

A Estoril Pellegrino esce, Pieri impegnata lunedì nel turno decisivo

Di Danilo Gori
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Federico Cinà - Roland Garros 2026 (foto Instagram @imgtennis)

Fortune alterne per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni del tornei della prossima settimana, e non poteva essere che così considerando che tra gli incontri dei nostri portacolori figurava anche un derby. Al Millennium Estoril Open Andrea Pellegrino, numero tre del tabellone minore, dopo aver superato sabato il tennista di casa Silva con il punteggio di 6-3 6-2, ha ceduto in tre set, 6-3 5-7 6-4, al peruviano Gonzalo Bueno, mancando così l’ingresso nel main draw.

Il Generali Open di Kitzbuhel è invece il teatro della sfida tutta tricolore tra Federico Cinà e Lorenzo Giustino e il punteggio dà ragione al primo, che vince per 6-4 6-2. Nei tabelloni cadetti dei tornei WTA infine segnaliamo la vittoria al primo turno di Jessica Pieri, che ha preso vantaggio dal ritiro della francese Carole Monnet sul punteggio di 6-3 3-1 per l’azzurra. Lunedì per lei c’è il turno decisivo, con l’argentina Carle.

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