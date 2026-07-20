La finale del Mondiale attraverso gli occhi del tennis: chi ha festeggiato al MetLife Stadium…e non solo

La Spagna è campione del mondo. Con merito, aggiungeremo. A celebrarla, tra gli altri, anche tanti tennisti spagnoli che attraverso i propri canali social o ripresi dalla telecamere di tutto il mondo, hanno giustamente festeggiato un evento storico per lo sport del proprio Paese e del calcio mondiale. Partiremo da chi era presente ieri sera al MetLife Stadium di New York e dagli spalti si è goduto un match che, non è stato di sicuro di altissimo livello, ma che ha saputo regalare momenti indimenticabili.



In questo racconto non possiamo non partire dal tennista che forse ha avuto maggiore esposizione mediatica in tal senso: Carlo Alcaraz. E non solo perché spagnolo, ma anche perché è testimonial Louis Vuitton e ha avuto il compito di portare la Coppa del Mondo, all’interno di un baule iconico, creato ad hoc dalla maison francese.

Carlos brought out the trophy ahead of the World Cup final ‼️🏆🇪🇸 @carlosalcaraz #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Rmkbcd26AU — Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2026

Presente anche Felix Auger-Aliassime che, da spettatore neutrale, ha consegnato ai social una una foto che ritrae due rappresentanti delle nazioni che in campo: Rafa Jodar e Francisco Cerundolo.



Felix, F. Cerúndolo, and Jodar at the World Cup final



📸 Felix insta pic.twitter.com/AuUSd6c7zg — Ricky Dimon (@Dimonator) July 20, 2026

Nel giro delle celebrazioni non poteva mancare anche il Rafael più famoso, più importante; quello che prima che la nazione di calcio del proprio Paese iniziasse a vincere in giro per il mondo, già sollevava trofei altrettanto importanti, da ambasciatore non soltanto dello sport ma di una intera nazione: Nadal. Eccolo festeggiare dopo il triplice fischio finale.



Rafa Nadal’s reaction to Spain winning the World Cup final against Argentina



Olé olé olé olé



A grand slam worthy celebration



😂😂😂😂



(via Rafa’s IG) pic.twitter.com/idOKGBwZkx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2026

Tornando poi a Carlos Alcaraz, sono altri due i momenti che restano: il gol annullato a Nico Williams al 96esimo per un episodio molto dubbio. Il numero tre al mondo, festeggia ma da lì a qualche istante…

Carlos Alcaraz with one of the best reactions ever



Going to be seeing this one used a lot



😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5U3dFkjDwC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2026

Poi però, al triplice fischio finale, la gioia diventa reale.

Carlos Alcaraz’s reaction to Spain winning the World Cup



He is thriving 😭😭😭😭



(h/t @sinnermilton) pic.twitter.com/1gUrtFTC7D — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2026

Carlitos is happy = world happy ❤️ pic.twitter.com/jAW2Q4F1KZ — f #7inMelbourne (@fvaeey) July 19, 2026

Dagli spalti al campo è un attimo: Alcaraz, con la pettorina Friends & Family, come quelle svendite promozionali che tanto ci piacciono, parla con il match winner Ferran Torres.

https://twitter.com/fvaeey/status/2078995823237505440?s=20

La festa è comunque anche per altri spagnoli presenti allo stadio come Rafa Jodar.



Rafa Jodar is there as well! pic.twitter.com/hGdP4bNwTN — José Morgado (@josemorgado) July 19, 2026

Ah quasi dimenticavamo. Allo stadio c’era pure Novak Djokovic. Il suo tifo? Per Messi e l’Argentina. Ci sta. Due 39enni che ancora non hanno intenzione di cedere il passo, anche se poi alla fine è lo sport a decidere. Quasi sempre.