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Ranking ATP: Sinner sempre su un altro pianeta, Darderi esce dalla Top 20

Rimane inalterato il vantaggio di Jannik Sinner su Alexander Zverev nel ranking ATP. A livello di italiani, torna a salire Matteo Arnaldi

Di Fabio Barera
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Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)
Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)

La settimana appena conclusasi ha visto impegnati pochissimi big, anche perché è quella post Wimbledon 2026. Tra Umago, Gstaad e Bastad, infatti, Flavio Cobolli è stato il solo top 10 in campo – per giunta uscito di scena al primo turno. Questo fa sì che, a livello di ranking ATP, ci siano stati pochi movimenti ai piani alti. Nonostante ciò è bene sottolineare alcuni dati che indicano il dominio di Jannik Sinner in questo momento nel tennis maschile. Rimane invariato infatti il distacco tra l’altoatesino e Alexander Zverev, che si attesta a 4970 punti (e il rischio è che possa aumentare nel corso dei prossimi mesi). Non solo, perché a questo andrebbe aggiunto il raggiungimento delle 81 settimane in vetta alla classifica, che gli permettono di sorpassare ufficialmente Lleyton Hewitt e di puntare dritto ad Andre Agassi (101).

Sezioni
Il ranking ATP aggiornatoDarderi esce dalla top 20, Arnaldi e Berrettini salgonoIl ranking degli italianiI best ranking della settimana

Nessun movimento tra i primi 10 del ranking, mentre qualcosa lo si registra a livello di top 20. Il titolo conquistato al Nordea Open 2026 di Bastad permette ad Andrey Rublev di guadagnare due posizioni (n. 14): a pagarne le spese sono Lorenzo Musetti (15) e Learner Tien (16). La mancata difesa del titolo in Svezia, allo stesso tempo, fa scendere di tre gradini Luciano Darderi (n. 21), mentre risalgono la china Jakub Mensik (18) e Valentin Vacherot (19). Da segnalare anche il grande balzo di Stefanos Ttitsipas, ben lontano dai fasti di un tempo, che quantomeno torna ad avvicinarsi ai migliori 50 facendo segnare un + 34.

Il ranking ATP aggiornato

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Jannik SinnerItalia13450﻿
2Alexander ZverevGermani8480﻿
3Carlos AlcarazSpagna8160﻿
4Felix Auger-AliassimeCanada4740﻿
5Alex de MinaurAustralia4110﻿
6Ben SheltonUSA3770﻿
7Novak DjokovicSerbia3760
8Daniil MedvedevRussia3670
9Flavio CobolliItalia3460
10Taylor FritzStati Uniti3365
11Alexander BublikKazakistan2610
12Jiri LeheckaCechia2510﻿
13Casper RuudNorvegia2435
14Andrey RublevRussia2380+ 2
15Lorenzo MusettiItalia2315– 1
16Learner TienStati Uniti2270– 1
17Frances TiafoeStati Uniti2230
18Jakub MensikCechia2205+ 1
19Valentin VacherotMonaco2188+ 2
20Alejandro Davidovich FokinaSpagna2160

Darderi esce dalla top 20, Arnaldi e Berrettini salgono

In ottica Italia qualcosa abbiamo già detto. Jannik Sinner rimane su un altro pianeta, lontanissimo dal n. 2 Alexander Zverev, ma anche Flavio Cobolli non si schioda dalla sua nona posizione del ranking ATP. Scende ancora Lorenzo Musetti, out da diverso tempo, ed esce dalla top 20 Luciano Darderi. Chi sale di qualche gradino, pur non toccando il best ranking, sono Matteo Arnaldi – che comunque ci si avvicina – e Matteo Berrettini, ben lontano dai tempi migliori. Da segnalare anche il balzo in avanti di Stefano Travaglia, reduce dai quarti di finale a Bastad e attestatosi al n. 143 (+7).

Il ranking degli italiani

PosizioneGiocatorePuntiVariazione
1Jannik Sinner13450﻿
9Flavio Cobolli3460
15Lorenzo Musetti2315– 1
21Luciano Darderi2125– 3
33Matteo Arnaldi1399+ 1
42Matteo Berrettini1075+ 1
77Lorenzo Sonego758+ 6
79Mattia Bellucci751+ 1
138Andrea Pellegrino446
143Stefano Travaglia429+ 7
149Francesco Maestrelli391
164Luca Nardi346– 4
173Marco Cecchinato330+ 2
184Federico Cinà317
196Gianluca Cadenasso289– 3
200Francesco Passaro283– 18
201Lorenzo Giustino283– 5
213Andrea Guerrieri261+ 6
220Giulio Zeppieri256– 2
229Stefano Napolitano245+ 11

I best ranking della settimana

Nonostante una settimana ‘scarica’, con soli tornei ‘250’ a livello maschile (ma anche femminile), ci sono alcuni tennisti che hanno raggiunto il best ranking. Sorride soprattutto il Belgio, che porta due rappresentanti a raggiungere questo traguardo: trattasi di Zizou Bergs (n. 34) e Raphael Collignon (n. 37). Scendendo in classifica si segnalano anche Ethan Quinn (n. 45) e Daniel Merida Aguilar (n. 59).

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