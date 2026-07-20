Ranking ATP: Sinner sempre su un altro pianeta, Darderi esce dalla Top 20

La settimana appena conclusasi ha visto impegnati pochissimi big, anche perché è quella post Wimbledon 2026. Tra Umago, Gstaad e Bastad, infatti, Flavio Cobolli è stato il solo top 10 in campo – per giunta uscito di scena al primo turno. Questo fa sì che, a livello di ranking ATP, ci siano stati pochi movimenti ai piani alti. Nonostante ciò è bene sottolineare alcuni dati che indicano il dominio di Jannik Sinner in questo momento nel tennis maschile. Rimane invariato infatti il distacco tra l’altoatesino e Alexander Zverev, che si attesta a 4970 punti (e il rischio è che possa aumentare nel corso dei prossimi mesi). Non solo, perché a questo andrebbe aggiunto il raggiungimento delle 81 settimane in vetta alla classifica, che gli permettono di sorpassare ufficialmente Lleyton Hewitt e di puntare dritto ad Andre Agassi (101).
Nessun movimento tra i primi 10 del ranking, mentre qualcosa lo si registra a livello di top 20. Il titolo conquistato al Nordea Open 2026 di Bastad permette ad Andrey Rublev di guadagnare due posizioni (n. 14): a pagarne le spese sono Lorenzo Musetti (15) e Learner Tien (16). La mancata difesa del titolo in Svezia, allo stesso tempo, fa scendere di tre gradini Luciano Darderi (n. 21), mentre risalgono la china Jakub Mensik (18) e Valentin Vacherot (19). Da segnalare anche il grande balzo di Stefanos Ttitsipas, ben lontano dai fasti di un tempo, che quantomeno torna ad avvicinarsi ai migliori 50 facendo segnare un + 34.
Il ranking ATP aggiornato
|Posizione
|Giocatore
|Nazionalità
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|Italia
|13450
|
|2
|Alexander Zverev
|Germani
|8480
|
|3
|Carlos Alcaraz
|Spagna
|8160
|
|4
|Felix Auger-Aliassime
|Canada
|4740
|
|5
|Alex de Minaur
|Australia
|4110
|
|6
|Ben Shelton
|USA
|3770
|
|7
|Novak Djokovic
|Serbia
|3760
|8
|Daniil Medvedev
|Russia
|3670
|9
|Flavio Cobolli
|Italia
|3460
|10
|Taylor Fritz
|Stati Uniti
|3365
|11
|Alexander Bublik
|Kazakistan
|2610
|12
|Jiri Lehecka
|Cechia
|2510
|
|13
|Casper Ruud
|Norvegia
|2435
|14
|Andrey Rublev
|Russia
|2380
|+ 2
|15
|Lorenzo Musetti
|Italia
|2315
|– 1
|16
|Learner Tien
|Stati Uniti
|2270
|– 1
|17
|Frances Tiafoe
|Stati Uniti
|2230
|18
|Jakub Mensik
|Cechia
|2205
|+ 1
|19
|Valentin Vacherot
|Monaco
|2188
|+ 2
|20
|Alejandro Davidovich Fokina
|Spagna
|2160
Darderi esce dalla top 20, Arnaldi e Berrettini salgono
In ottica Italia qualcosa abbiamo già detto. Jannik Sinner rimane su un altro pianeta, lontanissimo dal n. 2 Alexander Zverev, ma anche Flavio Cobolli non si schioda dalla sua nona posizione del ranking ATP. Scende ancora Lorenzo Musetti, out da diverso tempo, ed esce dalla top 20 Luciano Darderi. Chi sale di qualche gradino, pur non toccando il best ranking, sono Matteo Arnaldi – che comunque ci si avvicina – e Matteo Berrettini, ben lontano dai tempi migliori. Da segnalare anche il balzo in avanti di Stefano Travaglia, reduce dai quarti di finale a Bastad e attestatosi al n. 143 (+7).
Il ranking degli italiani
|Posizione
|Giocatore
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|13450
|
|9
|Flavio Cobolli
|3460
|15
|Lorenzo Musetti
|2315
|– 1
|21
|Luciano Darderi
|2125
|– 3
|33
|Matteo Arnaldi
|1399
|+ 1
|42
|Matteo Berrettini
|1075
|+ 1
|77
|Lorenzo Sonego
|758
|+ 6
|79
|Mattia Bellucci
|751
|+ 1
|138
|Andrea Pellegrino
|446
|143
|Stefano Travaglia
|429
|+ 7
|149
|Francesco Maestrelli
|391
|164
|Luca Nardi
|346
|– 4
|173
|Marco Cecchinato
|330
|+ 2
|184
|Federico Cinà
|317
|196
|Gianluca Cadenasso
|289
|– 3
|200
|Francesco Passaro
|283
|– 18
|201
|Lorenzo Giustino
|283
|– 5
|213
|Andrea Guerrieri
|261
|+ 6
|220
|Giulio Zeppieri
|256
|– 2
|229
|Stefano Napolitano
|245
|+ 11
I best ranking della settimana
Nonostante una settimana ‘scarica’, con soli tornei ‘250’ a livello maschile (ma anche femminile), ci sono alcuni tennisti che hanno raggiunto il best ranking. Sorride soprattutto il Belgio, che porta due rappresentanti a raggiungere questo traguardo: trattasi di Zizou Bergs (n. 34) e Raphael Collignon (n. 37). Scendendo in classifica si segnalano anche Ethan Quinn (n. 45) e Daniel Merida Aguilar (n. 59).