Ranking ATP: Sinner sempre su un altro pianeta, Darderi esce dalla Top 20

La settimana appena conclusasi ha visto impegnati pochissimi big, anche perché è quella post Wimbledon 2026. Tra Umago, Gstaad e Bastad, infatti, Flavio Cobolli è stato il solo top 10 in campo – per giunta uscito di scena al primo turno. Questo fa sì che, a livello di ranking ATP, ci siano stati pochi movimenti ai piani alti. Nonostante ciò è bene sottolineare alcuni dati che indicano il dominio di Jannik Sinner in questo momento nel tennis maschile. Rimane invariato infatti il distacco tra l’altoatesino e Alexander Zverev, che si attesta a 4970 punti (e il rischio è che possa aumentare nel corso dei prossimi mesi). Non solo, perché a questo andrebbe aggiunto il raggiungimento delle 81 settimane in vetta alla classifica, che gli permettono di sorpassare ufficialmente Lleyton Hewitt e di puntare dritto ad Andre Agassi (101).

Nessun movimento tra i primi 10 del ranking, mentre qualcosa lo si registra a livello di top 20. Il titolo conquistato al Nordea Open 2026 di Bastad permette ad Andrey Rublev di guadagnare due posizioni (n. 14): a pagarne le spese sono Lorenzo Musetti (15) e Learner Tien (16). La mancata difesa del titolo in Svezia, allo stesso tempo, fa scendere di tre gradini Luciano Darderi (n. 21), mentre risalgono la china Jakub Mensik (18) e Valentin Vacherot (19). Da segnalare anche il grande balzo di Stefanos Ttitsipas, ben lontano dai fasti di un tempo, che quantomeno torna ad avvicinarsi ai migliori 50 facendo segnare un + 34.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Jannik Sinner Italia 13450 ﻿ 2 Alexander Zverev Germani 8480 ﻿ 3 Carlos Alcaraz Spagna 8160 ﻿ 4 Felix Auger-Aliassime Canada 4740 ﻿ 5 Alex de Minaur Australia 4110 ﻿ 6 Ben Shelton USA 3770 ﻿ 7 Novak Djokovic Serbia 3760 8 Daniil Medvedev Russia 3670 9 Flavio Cobolli Italia 3460 10 Taylor Fritz Stati Uniti 3365 11 Alexander Bublik Kazakistan 2610 12 Jiri Lehecka Cechia 2510 ﻿ 13 Casper Ruud Norvegia 2435 14 Andrey Rublev Russia 2380 + 2 15 Lorenzo Musetti Italia 2315 – 1 16 Learner Tien Stati Uniti 2270 – 1 17 Frances Tiafoe Stati Uniti 2230 18 Jakub Mensik Cechia 2205 + 1 19 Valentin Vacherot Monaco 2188 + 2 20 Alejandro Davidovich Fokina Spagna 2160

Darderi esce dalla top 20, Arnaldi e Berrettini salgono

In ottica Italia qualcosa abbiamo già detto. Jannik Sinner rimane su un altro pianeta, lontanissimo dal n. 2 Alexander Zverev, ma anche Flavio Cobolli non si schioda dalla sua nona posizione del ranking ATP. Scende ancora Lorenzo Musetti, out da diverso tempo, ed esce dalla top 20 Luciano Darderi. Chi sale di qualche gradino, pur non toccando il best ranking, sono Matteo Arnaldi – che comunque ci si avvicina – e Matteo Berrettini, ben lontano dai tempi migliori. Da segnalare anche il balzo in avanti di Stefano Travaglia, reduce dai quarti di finale a Bastad e attestatosi al n. 143 (+7).

Il ranking degli italiani

Posizione Giocatore Punti Variazione 1 Jannik Sinner 13450 ﻿ 9 Flavio Cobolli 3460 15 Lorenzo Musetti 2315 – 1 21 Luciano Darderi 2125 – 3 33 Matteo Arnaldi 1399 + 1 42 Matteo Berrettini 1075 + 1 77 Lorenzo Sonego 758 + 6 79 Mattia Bellucci 751 + 1 138 Andrea Pellegrino 446 143 Stefano Travaglia 429 + 7 149 Francesco Maestrelli 391 164 Luca Nardi 346 – 4 173 Marco Cecchinato 330 + 2 184 Federico Cinà 317 196 Gianluca Cadenasso 289 – 3 200 Francesco Passaro 283 – 18 201 Lorenzo Giustino 283 – 5 213 Andrea Guerrieri 261 + 6 220 Giulio Zeppieri 256 – 2 229 Stefano Napolitano 245 + 11

I best ranking della settimana

Nonostante una settimana ‘scarica’, con soli tornei ‘250’ a livello maschile (ma anche femminile), ci sono alcuni tennisti che hanno raggiunto il best ranking. Sorride soprattutto il Belgio, che porta due rappresentanti a raggiungere questo traguardo: trattasi di Zizou Bergs (n. 34) e Raphael Collignon (n. 37). Scendendo in classifica si segnalano anche Ethan Quinn (n. 45) e Daniel Merida Aguilar (n. 59).