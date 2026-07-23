WTA Amburgo: Badosa ritrova Sherif, Avanesyan elimina Putintseva

Si completa il quadro dei quarti di finale del WTA 250 di Amburgo, disputato sulla terra rossa dello storico impianto Am Rothenbaum. Paula Badosa supera nettamente la terza testa di serie Panna Udvardy e ritroverà Mayar Sherif, pochi giorni dopo la finale di Iasi. Avanzano anche la favorita Oleksandra Oliynykova e la qualificata Elina Avanesyan, protagonista dell’eliminazione di Yulia Putintseva.

M. Sherif b. E. Jacquemot 6-2 6-3

Mayar Sherif impiega un’ora e 34 minuti per superare la francese Elsa Jacquemot. L’egiziana, risalita al numero 55 del ranking dopo il recente successo a Iași, controlla entrambi i parziali e raggiunge senza particolari difficoltà i quarti di finale. Ad attenderla ci sarà Paula Badosa, nella rivincita della finale giocata pochi giorni fa in Romania e terminata con il ritiro della spagnola nel secondo set.

P. Badosa b. [3] P. Udvardy 6-4 6-1

Continua il buon momento di Paula Badosa. La spagnola, numero 93 WTA, elimina in un’ora e 15 minuti la terza testa di serie Panna Udvardy. Il primo set è il più combattuto e si prolunga per 48 minuti, prima che Badosa riesca a chiuderlo 6-4.

Nel secondo parziale la partita cambia rapidamente: Badosa prende il largo e concede appena un game all’ungherese, completando l’opera in meno di mezz’ora. Nei quarti affronterà Sherif, contro la quale ha un bilancio di una vittoria e una sconfitta.

[1] O. Oliynykova b. L. Romero Gormaz 7-6(3) 3-6 6-2

La prima testa di serie del torneo di Amburgo Oleksandra Oliynykova deve lottare per due ore e 42 minuti per piegare la resistenza della spagnola Leyre Romero Gormaz. L’ucraina si aggiudica al tie-break un primo set molto equilibrato, ma non riesce a evitare la reazione dell’avversaria nel secondo.

Oliynykova ritrova però continuità nel parziale decisivo, chiuso con un netto 6-2. Per la numero 52 del tabellone è la seconda vittoria consecutiva in tre set ad Amburgo. Nei quarti sfiderà Elina Avanesyan.

E. Avanesyan b. [7] Y. Putintseva 6-3 2-6 6-2

Elina Avanesyan firma la sorpresa di giornata eliminando in due ore e 12 minuti la settima testa di serie Yulia Putintseva. La qualificata armena, numero 208 del mondo, parte meglio e conquista il primo set 6-3, prima di subire il ritorno della kazaka nel secondo.

Nel parziale decisivo Avanesyan riprende il controllo degli scambi e concede soltanto due game all’avversaria. Dopo avere eliminato Arantxa Rus all’esordio, l’armena raggiunge così i quarti partendo dalle qualificazioni e affronterà la prima favorita Oliynykova.