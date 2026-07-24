WTA Palermo: Jones stoica, sconfigge Ruggeri in condizione fisiche proibitive. Bronzetti stende Kabbaj nella volata finale

Il nostro inviato, da Palermo

Altro giro, altra corsa. Tra le mura del prestigioso Country Time Club di Palermo si è conclusa un’altra frizzantissima giornata di tennis, la quinta della 37esima edizione.

Tifo tricolore sfegatato che si è messo in moto a partire dalle ore 17:00. Sprezzante del caldo e dell’afa sicula, il pubblico sugli spalti ha sostenuto sino all’ultimo “15” la beniamina Jennifer Ruggeri, che ha sfiorato l’impresa contro la numero uno del seeding Francesca Jones, la quale ha terminato il suo incontro in condizioni disumane, in preda alla nausea e ai capogiri. La britannica è diventata l’eroina del Country dopo la vittoria ottenuta in modo stoico contro l’azzurra, arresasi con lo score di 4-6 6-3 6-2. L’ottima avventura di Ruggeri termina dunque ai quarti di finale, grazie ai quali si proietta a ridosso della Top 200. Il campo centrale ha ospitato anche un’altra giocatrice italiana, Lucia Bronzetti, che ha onorato l’impianto palermitano con un’ottima prestazione contro Yasmine Kabbaj, candidatasi ad essere una scomodissima outsider in quest’edizione del PLO. Il secondo parziale della marocchina, infatti, è stato di un livello spaziale, ed ha seriamente messo in apprensione gli spalti, e la stessa Lucia, che ha temuto di salutare il torneo di casa.

La volata finale ha emesso un verdetto quasi in atteso, in virtù di quanto visto precedentemente. Un crudele bagel inflitto ai danni di Kabbaj, ha trascinato Bronzetti verso le semifinali, dove sfiderà una tra Fiona Ferro e Mina Hodzic: “È stata una partita molto dura, ma rispetto agli altri match sento di aver giocato meglio – ha dichiarato la numero due del seeding nell’intervista post-match. Sono fiduciosa per i prossimi incontri e sono contenta per la vittoria. Il medical time-out? Le energie ci sono, forse un po’ di stress nervoso. Adesso ho un giorno per recuperare al meglio. Rispetto ai primi giorni si sta meglio, le condizioni non sono facili, ma mi piace giocare qui la sera. Il sostegno del pubblico si è fatto sentire, mi hanno aiutata nei momenti difficili”

Le uniche singolariste di giornata che ha invece hanno calpestato il campo numero 6 del Country Time Club sono state Clara Burel e Alevtina Ibragimova, con quest’ultima che ha avuto la meglio in rimonta sull’ex 42 del mondo. Sarà proprio la russa a sfidare nella giornata di domani la temutissima Francesca Jones, con tutti gli interrogativi del caso circa la sua condizione fisica.

Il programma di sabato 25 luglio:

[1] F. Jones – A. Ibragimova, non prima delle 19:00, campo centrale

[2] L. Bronzetti – F. Ferro/M. Hodzic, a seguire, campo centrale