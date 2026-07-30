WTA Washington: Errani/Melichar-Martinez beffate al super tie-break. Klepac/Ninomiya in semifinale

A. Klepac/M. Ninomiya b. [1] S. Errani/N. Melichar-Martinez 1-6 7-6(3) 12-10

Mentre dai rispettivi tabelloni di singolare giungono soltanto – e menomale – buone nuove per l’Italtennis, grazie ad un ritrovato Lorenzo Musetti e ad una superlativa Elisabetta Cocciaretto, non può dirsi lo stesso per il doppio femminile in quel di Washington, dove Sarita Errani – n. 1 del seeding assieme alla compagna Melichar-Martinez – è stata eliminata a sorpresa ai quarti di finale dal duo sloveno-giapponese formato da Andreja Klepac e Makoto Ninomiya.

Il match: Errani e Melichar-Martinez troppo conservative dopo il set di vantaggio

Una sconfitta più che inaspettata per le numero uno del tabellone, soprattuto dopo la partenza flash del primo parziale, nel quale hanno rifilato un sonoro 6-1 alle avversarie. L’unico game conquistato dalla coppia sloveno-nipponica nella prima frazione di gioco è un buon turno di risposta ausiliare dal debole servizio dell’azzurra, che assieme alla compagna statunitense, è andata in difficoltà nel contenere gli attacchi delle rivali. Dal temporaneo 2-1, Sarita e Nicole hanno conquistato 4 giochi consecutivi, ma dal secondo parziale, le cose si sono improvvisamente complicate.

L’azzurra e la statunitense, in realtà, hanno conquistato un break a freddo in apertura di set, grazie alla collaborazione di Klepac, la quale ha spedito un rovescio d’attacco, da metà campo, ben oltre la riga. Un improvviso crollo psicofisico delle due avversarie, finite in svantaggio per 0-2 0-30, ma incredibilmente capaci e reattive nel ricucire il gap. Sin troppo conservative Errani e Melichar-Martinez, che hanno facilitato il rientro della coppia avversaria, vincitrice del match in rimonta con lo score di 1-6 7-6 12-10. Dopo la schiacciante vittoria ottenuta per 6-1 6-0 ai danni di Boulter e Iatchenko – all’esordio -, le numero uno del seeding salutano Washington DC. Klepac e Ninomiya si ritrovano incredibilmente in semifinale, dove sfideranno Tjen e Zhang.