WTA Toronto, il tabellone: possibile semifinale Sabalenka-Swiatek. Cocciaretto con Gibson, poi l’insidia Osorio

Il cemento canadese si appresta a diventare il teatro di un WTA 1000 da urlo per competitività, forte della presenza di quasi tutto l’élite mondiale del tennis femminile. Con il solo forfait di Karolina Muchova a rovinare l’en plein del ranking, Aryna Sabalenka guida un seeding di altissimo profilo davanti ad Elena Rybakina. A completare il quadro delle prime cinque teste di serie figurano la campionessa uscente Jessica Pegula, Coco Gauff e la solida Mirra Andreeva, per un torneo che fin dai primi turni promette di regalare match di altissima intensità.

Il cammino di Cocciaretto: debutto con Gibson, poi l’insidia Osorio prima dei grandi scogli

Gli occhi del pubblico azzurro saranno puntati su Elisabetta Cocciaretto. Il sorteggio ha abbinato la tennista marchigiana all’australiana Talia Gibson (attualmente numero 72 WTA): un esordio che richiede massima concentrazione per adattarsi subito alle condizioni di Toronto, ma sulla carta ampiamente alla sua portata. Qualora dovesse superare il primo scoglio, nel secondo turno Cocciaretto troverebbe ad attenderla la vincente della sfida tra la colombiana Camila Osorio e una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Proseguire oltre significherebbe addentrarsi in una zona di tabellone decisamente nobile, presidiata da giocatrici del calibro di Ekaterina Alexandrova ed Elina Svitolina, con la prospettiva a lungo termine di proiettarsi nel quarto di finale guidato dalla numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

I potenziali incroci e il quadro delle big: ottavi e quarti da fuochi d’artificio

Allargando l’analisi al resto del main draw, la qualità del tabellone garantisce match di altissima caratura fin dalle prime battute. Nella parte alta, la sunnominata Aryna Sabalenka comanda il primo quarto dove potrebbe imbattersi in insidie del calibro di Jelena Ostapenko o Elina Svitolina, all’interno di uno spicchio in cui figura anche la polacca Maja Chwalinska. Poco più sotto, l’ipotetico quarto di finale più affascinante vedrebbe opposte Iga Swiatek e la campionessa uscente Jessica Pegula, sebbene entrambe debbano prima fare attenzione a mine vaganti come Madison Keys, Diana Shnaider e Marta Kostyuk.

Spostandosi nella parte bassa del tabellone, il terzo quarto propone come punti di riferimento Coco Gauff e la ceca – campionessa in carica di Wimbledon – Linda Noskova, pronte a contendersi un posto nelle fasi finali in una sezione ricca di elementi di insidie che rispondono ai nomi di Emma Navarro, Maria Sakkari e Belinda Bencic. L’ultimo quarto promette infine spettacolo allo stato puro: Elena Rybakina e Mirra Andreeva condividono il presidio della zona bassa assieme a Naomi Osaka, in un settore ad altissima densità di talento che regalerà una candidata al titolo temprata dalle battaglie.

IL TABELLONE DEL WTA 1000 DI TORONTO

WTA TORONTO, GLI OTTAVI TEORICI

[1] A. Sabalenka – [16] E. Alexandrova

[9] E. Svitolina – [8] A. Anisimova

[3] J. Pegula – [15] D. Shnaider

[10] M. Kostyuk – [7] I. Swiatek

[6] L. Noskova – [12] B. Bencic

[13] I. Jovic – [4] C. Gauff

[5] M. Andreeva – [11] N. Osaka

[14] S. Cirstea – [2] E. Rybakina

I primi turni delle italiane

E. Cocciaretto vs T. Gibson

Montepremi e punti

Vincitrice: €1.085.220 | 1.000 punti

Finalista: €564.920 | 650

Semifinaliste: €297.315 | 390

Quarti: €154.354 | 215

Ottavi: €81.800 | 120

Terzo turno: €47.605 | 65

Secondo turno: €28.425 | 35

Primo turno: €18.420 | 20