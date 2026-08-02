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Laver Cup in chiaro su SuperTennis: accordo fino al 2030

La tv della FITP trasmetterà gratuitamente le prossime cinque edizioni della competizione. Si parte dal 25 al 27 settembre 2026 con il ritorno alla O2 Arena di Londra: Flavio Cobolli nel Team Europe guidato da Yannick Noah

Di Jenny Rosmini
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Flavio Cobolli - Laver Cup 2025 San Francisco (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup)

Cinque edizioni su SuperTennis

La Laver Cup torna in chiaro per il pubblico italiano. SuperTennis ha annunciato di aver acquisito i diritti della competizione per cinque edizioni, dal 2026 al 2030, ampliando ulteriormente la propria offerta di tennis internazionale. Gli incontri saranno trasmessi gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre e sulle piattaforme digitali dell’emittente della Federazione Italiana Tennis e Padel. L’accordo assegna a SuperTennis l’esclusiva per la trasmissione free-to-air in Italia, mentre gli altri diritti saranno esercitati in modalità non esclusiva. (i diritti pay sono già da anni in possesso di Eurosport/WBD in quanto legati a quelli dell’Australian Open).

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Cinque edizioni su SuperTennisNel 2026 si torna alla O2 Arena

Nel 2026 si torna alla O2 Arena

Il primo appuntamento è fissato dal 25 al 27 settembre 2026, quando la Laver Cup tornerà alla O2 Arena di Londra, già sede dell’edizione del 2022 segnata dall’ultima partita della carriera di Roger Federer.

Sarà la nona edizione della manifestazione ideata nel 2017 in omaggio a Rod Laver, unico giocatore capace di completare due volte il Grande Slam: la prima nell’era amatoriale e la seconda nel 1969, dopo l’inizio dell’era Open.

L’intesa consentirà dunque alla Laver Cup di mantenere una presenza stabile e gratuita nella programmazione televisiva italiana fino al termine del decennio. Per SuperTennis si tratta di un’altra acquisizione significativa, destinata ad affiancare lo US Open e gli altri grandi appuntamenti già presenti nel palinsesto del canale della FITP.

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