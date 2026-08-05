ATP Montreal, Cobolli: “Ho la tosse da tre settimane” [ESCLUSIVA]

Flavio, serata storta, si può dire? Da fuori, non so se stai bene o no: ti vedevamo un po’ contratto. Lui è stato bravo, con palle corte e altre soluzioni, non ti ha dato ritmo, e alla fine non hai trovato una soluzione. Che è successo?

FLAVIO COBOLLI: “Credo che intanto siano stati giorni difficili. Ha piovuto tanto ed è stato difficile ambientarsi per chi veniva dall’Europa; secondo me non tutti ci sono riusciti, o meglio, c’è chi ci è riuscito di più e chi meno. Io credo di aver giocato i migliori set d’allenamento della mia vita in questi tre giorni e di aver avuto sensazioni che difficilmente ho avuto quest’anno, positivamente parlando.

Quindi sono rimasto un po’ sorpreso dall’inizio della partita e da quello che è stato, anche se comunque ci può stare. La prima partita sul cemento, e ci sta: a volte non si può giocare come si vorrebbe. Ho da tre settimane questa tosse che mi impedisce di respirare come vorrei e di recuperare come vorrei dopo uno scambio. Faccio fatica a dormire e quindi ho questo problema che non riesco a risolvere, però non è un alibi e non voglio sminuire nessuno. È solo un dato di fatto che va tenuto in conto e, come vedete, con il caldo è qualcosa che pesa. Devo curarmi al più presto per i prossimi appuntamenti.”



Tu ti sei posto degli obiettivi estremamente ambiziosi, perché questa stagione non ne hai fatto mistero. Credi di esserti messo molta pressione addosso oppure non è una cosa che senti?



FLAVIO COBOLLI: “Credo che da inizio anno io conviva con una pressione molto alta, molto forte, quindi non credo che aver detto pubblicamente un obiettivo mi tolga energie mentali e non credo che mi metta addosso ulteriore pressione, più di quella che ho già normalmente. Credo che la pressione più alta della mia vita l’abbia avuta a inizio anno, dopo un picco di gioia ed emozioni incredibili dopo la Davis. Le aspettative su di me erano molto alte, ma credo che dopo un anno del genere, anche se dovesse esserci un po’ di pressione o più di quella del dovuto, io riesca a conviverci abbastanza bene.”