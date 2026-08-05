WTA Toronto: Swiatek e Kostyuk rifilano bagel, Svitolina costretta alla rimonta, Keys in scioltezza

Il day 3 del National Bank Open 2026 presented by Rogers di Toronto è quello che vede impegnate le prime teste di serie e, almeno per quanto riguarda le prime 10, non ci sono sorprese. Chi più facilmente e chi con maggiori difficoltà, tutte le principali favorite passano, accedendo quindi al terzo turno. Convincono Iga Swiatek, Madison Keys e Marta Kostyuk, mentre è costretta alla rimonta Elina Svitolina. Tra le migliori 32 del seeding salutano anzitempo Donna Vekic, sconfitta da Viktorija Golubic, Maja Chwalinska che cede a Talia Gibson e Jelena Ostapenko, che si ritira sul 6-0 4-0 per Shuai Zhang.

[9] E. Svitolina b. J. Bouzas Maneiro 6⁵-7 7-6⁴ 6-4

Elina Svitolina rischia più del previsto – e non una volta sola – ma ha comunque la meglio su Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 6⁵-7 7-6⁴ 6-4 in 2h49′ di battaglia sportiva. La testa di serie n. 9 del seeding è costretta alla rimonta al termine di un incontro tutt’altro che spettacolare, almeno a livello di tennis messo in campo. 11 doppi falli per l’ucraina, 15 per la spagnola e una certezza: il servizio non l’ha fatta da padrone, almeno non in senso positivo. Già nel primo set domina l’incertezza, con una lunga serie di botta e risposta tra le due: la n. 63 spreca due set point sul 5-4 e altri tre al tie-break, rischiando l’harakiri, ma alla fine mette la testa avanti.

Never giving up 😤



Elina Svitolina defeats Bouzas Maneiro 6-7(5), 7-6(4), 6-4 in an epic in the Canadian sunshine. Round 3 confirmed 👏#NBO26 pic.twitter.com/FxeFh2pmOS — wta (@WTA) August 4, 2026

Anche nel secondo parziale sono l’equilibrio e l’incertezza gli ingredienti principali. Va in vantaggio di un break Jessica Bouzas Maneiro, Elina Svitolina la riprende e trova il controsorpasso, ma è ancora il tie-break a risultare decisivo. La campionessa degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma si issa sul 5-0, poi sul 6-1 e getta al vento tre set point prima di portare la contesa al terzo. Qui prosegue il buon momento dell’ucraina che scappa sul 5-0 con due break a ’15’, ma tutto d’un tratto si spegne la fiamma e questo permette alla sua avversaria di tornare a impensierirla fino al 5-4. Basta il primo match point, comunque, per guadagnarsi il terzo turno contro Elena-Gabriela Ruse o Anastasia Potapova.

[7] I. Swiatek b. S. Bejlek 6-0 6-3

Basta un set e mezzo giocato alla perfezione e un’altra metà parziale di ‘contenimento’ per permettere a Iga Swiatek di accedere al terzo turno del National Bank Open 2026 presented by Rogers di Toronto, grazie al successo in 6-0 6-3 contro Sara Bejlek. L’avvio è quello delle grandi occasioni per l’ex n. 1 del mondo, che con tre break – di cui due a ’15’ e uno a i vantaggi – rifila il classico ‘bagel della casa’ alla ceca, archiviando la pratica alla prima occasione utile in appena 28′. Non contenta la polacca continua a dominare in lungo e in largo, issandosi sul 3-0 e mettendo in fila una striscia di 9 game consecutivi. Poi il solito blackout che ultimamente le capita un po’ troppo spesso e che consente alla n. 38 del mondo di accorciare e di guadagnarsi 9 chance per recuperare il secondo break. Quel gioco, costituito da 31 punti, lo vince la 25enne di Varsavia, che torna a martellare in risposta e si impone al terzo match point a disposizione. Ora la sfida con Viktorija Golubic, che ha battuto in rimonta in 5-7 6-2 6-3 la 31ª forza del tabellone Donna Vekic.

Round 3 bound 🛫



Iga Swiatek is safely through in Toronto with a solid display on Center Court 👏#NBO26 pic.twitter.com/Xr7bQNMcAh — wta (@WTA) August 4, 2026

[10] M. Kostyuk b. [WC] K. Sebov 7-6⁴ 6-0

Serve quasi un parziale per carburare a Marta Kostyuk, che in ogni caso ottiene l’accesso al terzo turno del National Bank Open 2026 presented by Rogers, grazie al successo in 7-6⁴ 6-0 su Katherine Sebov. Quest’ultima, onorata di una wild card dagli organizzatori, parte decisamente alla grande strappando il servizio per ben due volte alla ‘quasi connazionale’ (ha origini ucraine anche la 27enne). Issatasi sul 4-1 si fa recuperare sul 4-4 e anche quando torna avanti non riesce ad amministrare il vantaggio acquisito, cedendo poi al tie-break al primo set point concesso. A quel punto la campionessa del Mutua Madrid Open 2026 gioca con il braccio decisamente più sciolto, non concede più nulla alla padrona di casa – nel senso più letterale del termine, essendo nata proprio a Toronto – opera due break a ’30’ e uno a zero e chiude la pratica in 1h20′ con tanto di bagel.

Taking care of business 💼@marta_kostyuk secures her first win of the hard-court swing by defeating Sebov in straights 7-6(4), 6-0.#NBO26 pic.twitter.com/vmPMdMGx7D — wta (@WTA) August 4, 2026

[19] M. Keys b. A Ruzic 6-1 6-2

Torna a vincere un match dopo un mese esatto Madison Keys – era il 4 luglio quando a Wimbledon 2026 batteva Amanda Anisimova nel derby – che a Toronto strapazza 6-1 6-2 Antonia Ruzic. Già in apertura si capisce come la n. 19 del seeding sia in giornata sì: break nel secondo game, occasione del doppio allungo nel quarto e altro strappo nel sesto, con tanto di chiusura al primo set point. Una maggiore resistenza la croata la palesa nel secondo parziale con una reazione immediata al tentativo di scappare via da parte della statunitense. Quest’ultima però torna a martellare al servizio e a incidere in risposta, approfittando anche dei tanti gratuiti dell’avversaria, che crolla e si arrende al secondo match point concesso. Ora per ‘Maddy’ la sfida contro Marta Kostyuk.

100% 🔥 POWER



Madison Keys speeds through round 2 taking Ruzic in straight sets.#NBO26 pic.twitter.com/w45nhkRryv — wta (@WTA) August 4, 2026

WTA Toronto, gli altri risultati

[16] E. Alexandrova b. C. Osorio 6-3 7-6⁴

V. Golubic b. [31] D. Vekic 5-7 6-2 6-3

[15] D. Shnaider b. [Q] R. Sramkova 6-2 4-6 6-1

T. Gibson b. [18] M. Chwalinska 7-5 6-1

[24] A. Potapova b. E.G. Ruse 6-4 6-2

[8] A. Anisimova b. [Q] L. Tararudee w/o

S. Zhang b. [26] J. Ostapenko 6-0 4-0 rit.

