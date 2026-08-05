WTA Ventures sceglie IMG come partner per la produzione televisiva

Con uno sfoggio di tecnicismi da far impallidire un luminare della comunicazione (del nulla?), WTA Ventures – il braccio commerciale della WTA con la missione di promuovere la crescita del tennis femminile professionistico – informa di aver scelto IMG come partner per la gestione della produzione televisiva (managed production services) del Tour WTA nell’ambito di un accordo pluriennale che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2027.

“Storytelling sempre più coinvolgente”

“L’intesa rappresenta l’ultimo elemento nella strategia della WTA per accrescere la visibilità e l’impatto del circuito femminile, investendo in uno storytelling sempre più coinvolgente, in una copertura televisiva innovativa e in un rapporto più diretto con gli appassionati” recita il comunicato che lo scrivente (di questo pezzo, non del comunicato) tenterà di rendere più fruibile – soprattutto a sé stesso. Al contempo, la speranza è che questo ultimo (nel senso di più recente) elemento funzioni meglio di quanto fatto finora, poiché la sensazione è che la narrazione che la WTA fa del proprio tour sia appena superiore a quella pensata dall’ATP per il circuito di doppio.

Ma proseguiamo la lettura. “IMG coordinerà la produzione della copertura televisiva di oltre 50 eventi del WTA Tour ogni stagione, comprese le WTA Finals e i tornei WTA 1000, WTA 500 e WTA 250. I servizi varieranno a seconda dell’evento e comprenderanno la produzione del segnale internazionale, la gestione delle infrastrutture di collegamento dagli impianti, la distribuzione globale delle immagini, le operazioni tecniche e la realizzazione di contenuti video brevi per le piattaforme digitali”.

“Copertura sempre più innovativa, per broadcaster e fan”

“In collaborazione con la WTA e, in alcuni casi, con le emittenti incaricate dai singoli tornei, IMG metterà a disposizione la propria esperienza, il proprio centro di produzione remota e la rete globale di connettività per gestire l’intero processo produttivo, con l’obiettivo di offrire una copertura sempre più innovativa, affidabile e modulare ai broadcaster e ai tifosi di tutto il mondo”. Ecco, di sicuro non è rivolgendosi ai tifosi che WTA Ventures ha redatto questo annuncio – oppure lo hanno scritto direttamente alla IMG, siamo qui a parlare di esternalizzazione, d’altronde.

“L’accordo prevede inoltre che IMG coordini l’intera rete dei partner tecnici specializzati coinvolti nella produzione, compresi i fornitori di mezzi mobili televisivi e dei servizi grafici, garantendo un approccio integrato alla realizzazione della copertura globale del WTA Tour. La nomina rafforza il ruolo di IMG come partner commerciale strategico del WTA Tour e di WTA Ventures. L’agenzia internazionale di marketing sportivo gestisce i diritti televisivi di WTA Ventures nelle Americhe e nell’area Asia-Pacifico e ha recentemente concluso importanti accordi con Tennis Channel negli Stati Uniti e CazéTV in Brasile, contribuendo inoltre alla definizione dello storico accordo di sponsorizzazione con Mercedes-Benz”. Segue l’elenco di alcune competizioni sportive curate da IMG, tra cui importanti tornei di pallone, di golf e il Six Kings Slam.

La CEO Marina Storti: “Alzeremo ulteriormente l’asticella nella copertura del tennis”

Non possono mancare i commenti dei rappresentanti delle due aziende, anche se riportiamo solo quello di Marina Storti, CEO di WTA Ventures, un classico virgolettato corporate facilmente adattabile alla maggior parte delle situazioni: “Siamo lieti di collaborare con IMG nella prossima fase del nostro percorso per portare l’emozione e l’intrattenimento del WTA Tour ai fan di tutto il mondo attraverso una copertura innovativa e di alta qualità. IMG ha una comprovata esperienza nella realizzazione di produzioni eccezionali in diversi sport e sono fiduciosa che, insieme, potremo alzare ulteriormente l’asticella nella copertura del tennis, a vantaggio dei nostri partner televisivi e commerciali, delle giocatrici, dei tornei e dei fan”.