ATP Montreal: Arnaldi la spunta al terzo set contro Marozsan

MONTREAL – Matteo Arnaldi, testa di serie numero 30, chiude il programma del campo 2 dell’Omnium Banque National Open opposto a Fabian Marozsan, bel picchiatore ungherese, 26 anni, miglior classifica di 36 ATP, attualmente alla posizione 61. Partita difficile per l’italiano, l’avversario non è un giocatore molto continuo, ma è capace di picchi di livello molto alto, ricordiamo la vittoria a Roma contro Carlos Alcaraz nel 2023.

Sull’1-1 nel primo set c’è uno scambio di break, prima Matteo poi Fabian si tolgono il servizio a vicenda, poi il gioco prosegue senza scossoni fino al 5-5. Nell’undicesimo game, Arnaldi con un bel passante di dritto brekka nuovamente, va alla battuta per il set, e lo chiude senza affanni, 7-5 per lui, molto bravo. Il gioco è piuttosto scarno, molte le combinazioni servizio e dritto, pochi gli scambi lunghi, ma la velocità di palla è molto alta. Qualche problema con le racchette per l’azzurro, gli saltano le corde di un fusto nuovo, prontamente spedito dagli “stringers” del torneo.

Nel secondo game del set successivo, purtroppo, Matteo si incarta in due doppi falli, cede il servizio, Marozsan ringrazia e vola 3-0. Poche i punti per chi risponde fino al 5-2 per l’ungherese, quando Arnaldi, un po’ sfiduciato, si fa brekkare a zero, consegnando il secondo parziale all’avversario, 6-2.

Matteo rientra in campo nel terzo set in modo più convinto, si conquista subito un’occasione di break, però Fabian è bravo ad annullarla pressando e chiudendo con lo smash. Peccato, sarebbe stato importante prendersi subito un vantaggio nel parziale decisivo. La partita, comunque, è di nuovo equilibrata, Arnaldi ha una seconda palla break sull’1-1, ma è ancora bravo Marozsan a cancellarla con un dritto vincente. L’inerzia del gioco, però, sembra cambiata, e nel settimo game, finalmente, un rovescio in rete dell’ungherese manda Matteo in vantaggio 4-3 e servizio. Fabian accusa il colpo, e due game dopo è costretto ad annullare un’altra palla break, che è anche un match point, ma si salva con la battuta e accorcia sul 5-4. Al servizio per il match, Arnaldi è bravissimo ad annullare due palle break consecutive battendo molto bene, e a chiudere 6-4. Affronterà Griekspoor, che ha eliminato a sorpresa Zverev, i precedenti sono 1-0 per Matteo, che ha battuto Tallon al primo turno del Roland garros di quest’anno.