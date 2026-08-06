Italiani in campo giovedì 6 agosto: Musetti-Jodar, rivincita che vale tanto. Chance anche per Darderi: a che ora e dove vederli

In un torneo già incredibilmente incerto fin dai primi turni, le possibilità di vedere un nuovo campione ‘1000’ a Montréal crescono partita dopo partita. Dopo le eliminazioni all’esordio di Zverev e Medvedev e il forfait di Auger-Aliassime, le teste di serie più alte in tabellone restano il n. 3 De Minaur (finalista nel 2023 a Toronto contro Sinner) e il n. 5 Shelton (campione in carica, anche lui però a Toronto). Nonostante il recente rientro dall’infortunio, questa può essere già una bella chance per Lorenzo Musetti, che ancora insegue il primo titolo ‘1000’ ma avrà di fronte al terzo turno uno degli ostacoli più duri in tabellone, quel Rafa Jódar che lo ha già battuto la scorsa settimana a Washington. Evidente che il vincitore di questa sfida avrà una bella chance davanti a sè, anche se il turno successivo, contro uno tra Lehecka e Blockx, non sarà comunque una passeggiata.

L’azzurro e lo spagnolo si affronteranno nel primo match della sessione serale alle 19 locali, l’1 di notte in Italia, chiaramente sul Campo Centrale. Ad aprire il programma del Rogers Court sarà invece Luciano Darderi, che dopo la semifinale raggiunta a Roma sogna un’altra deep run in un Masters. Luli sfiderà il cinese Shang alle 18.30 italiane per un posto agli ottavi contro Hanfmann o Borges. Menzione anche per Flavio Cobolli, che dopo la sconfitta all’esordio proprio contro il tedesco tornerà in campo in doppio con Buse: i due affronteranno i n. 1 del seeding Heliovaara/Patten in un match proibitivo.

Italiani in campo giovedì 6 agosto