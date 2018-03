Qualificazioni WTA: Paolini tenta l’ingresso a Monterrey

Jasmine è l'unica italiana presente nelle quali dei due eventi WTA che si disputeranno la prossima settimana. Ottime possibilità per l'azzurra di entrare nel main draw

La settimana prossima il tour ATP si prenderà una pausa per permettere lo svolgimento della Coppa Davis, mentre il circuito femminile prosegue e lo fa con due tornei. Partono dunque oggi le qualificazioni per il WTA Premier di Charleston (montepremi $800,000) e per l’International di Monterrey (montepremi $250,000), dove si registra l’unica presenza di una tennista italiana. Jasmine Paolini, attuale numero 149 del mondo, è in Messico per tentare di conquistare uno dei quattro posti messi a disposizione per il tabellone principale e il sorteggio le ha sorriso (una grossa mano è arrivata grazie alla sua classifica che le permette di essere testa di serie n. 3). Al primo turno la toscana affronterà la wild card locale Marcela Zacarias, classe 1994 e numero 391 del mondo. Le due si sono già incontrate una volta in carriera, proprio nella città di Monterrey, nel 2015 in un torneo ITF e a vincere fu l’azzurra per 5-7 6-4 7-5. Ricordiamo inoltre che in quel caso le gerarchie erano invertite: Paolini era 392 del mondo mentre la messicana 207. Il match tra le due tenniste inizierà alle 19:30 circa.

Sulla terra verde del Premier di Charleston invece, i posti messi a disposizione per le qualificate sono 8, ma anche in questo caso non sono presenti top 100. Il seeding è guidato dalla canadese Francoise Abanda, 21enne numero 124 del mondo, che sfiderà la statunitense Di Lorenzo, mentre la testa di serie n. 2 è l’australiana Arina Rodionova opposta anche lei ad un’americana, Sophie Chang. Da segnalare poi la presenza della n. 141 Caroline Dolehide, che ha fatto così bene ad Indian Wells da meritarsi le attenzioni di AGF. La 19enne è impegnata in un derby a stelle e strisce con Maria Sanchez. Infine non può non essere nominata Patty Schnyder, che a 39 anni è risalita alla posizione 151 del mondo e al primo turno di qualificazioni è favorita contro Claire Liu, americana n. 230.