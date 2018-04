WTA Bogotà: Daniela Seguel scrive la storia sotto la pioggia

In Colombia la pioggia stravolge il programma: la tedesca Maria (prima testa di serie) finisce fuori per opera della prima tennista cilena a vincere un match WTA dal 1980

Complice la pioggia, a Bogotà sono stati assegnati appena due pass per i quarti di finale in una giornata dal programma tormentato.

Si fa sorprendere la numero uno del tabellone Tatjana Maria che viene sconfitta da Daniela Seguel, cilena 191 WTA che regala al suo Paese il primo successo in un match femminile del circuito maggiore dal 1980 (l’ultima era stata Silvana Urroz nel 1980 a Nagoya). In un’ora e 36 minuti Seguel, giocando un onesto tennis da fondo, mette in difficoltà Maria, che sbaglia tutto il possibile e si fa brekkare cinque volte nel match senza mai impensierire la cilena al servizio. Davvero svogliata la tedesca, che ciondola la testa e sembra quasi guardare il cielo sperando un’interruzione, che arriva troppo tardi per salvarla da una giornata davvero nera.

La pioggia non ha aiutato Valentini Grammatikopoulou a ribaltare il pronostico contro Johanna Larsson, terza testa di serie. Il match si è fermato con la greca avanti di un game nel terzo set, poi però la svedese (73 WTA e terza tds) è riuscita a chiudere i conti. Non arrivano invece al traguardo altri due ottavi di finale. Fermate dopo quattro game del terzo set Anna Blinkova e Ana Bogdan, con la rumena (sette del seeding) che ha riacciuffato la partita al tie break del secondo set dopo aver rimediato un 6-1 nel primo parziale. Match in controllo (6-2, 3-1) per Magda Linette, che comanda la parte bassa del tabellone e dovrà solo terminare l’opera contro la giovane tennista di casa Herazo.

PROGRAMMA MONSTRE – Dalle 16 di questo pomeriggio, orario italiano, si proverà a chiudere il cerchio degli ottavi di finale confidando nella clemenza del cielo. Anche perché nella serata colombiana dovrebbero iniziare i quarti. Doppio impegno garantito, se si gioca, per chi andrà avanti. Potrebbe essere una giornata lunghissima ma da ricordare per Jasmine Paolini: l’azzurra (classe 1996) trova sulla sua strada la classe 2000 colombiana Arango e ha l’occasione di battersi con chi – come lei – ha vinto appena una partita a livello WTA. In serata per la toscana ci auguriamo l’incrocio ai quarti contro la vincente di Schmiedlova-Zarazua.

Risultati:

[Q] D. Seguel b. [1] T. Maria 6-3 6-1

[3] J. Larsson b. [Q] V. Grammatikopoulou 4-6 6-4 6-4

A. Blinkova vs [7] A. Bogdan 6-1 6-7(8) 2-2 sosp.

[2] M. Linette vs [WC] M.F. Herazo 6-2 3-1 sosp.

