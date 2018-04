Challenger: Quinzi suona la carica a Francavilla, Ruud non fa sconti a Donati

Gianluigi Quinzi ha la meglio nel derby con Pellegrino, Donati si spegne nel finale. Jordan Thompson cade in Cina

Il circuito Challenger fa le sue fortune con i tornei sulla terra battuta e dei quattro eventi in programma per questa settimana, tre si stanno disputando su questa superficie e uno di essi è in Italia.

Sui campi dello Sporting Club di Francavilla, la seconda edizione degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo è giunta alle semifinali e dei quattro italiani presenti nei quarti, solo uno è andato avanti. Gianluigi Quinzi ha battuto in tre tiratissimi set il connazionale Andrea Pellegrino, riuscendo a non farsi condizionare negativamente dopo aver servito per il set nel secondo parziale. Ora il tennista marchigiano affronterà l’olandese Tallon Griekspoor. Ad uscire sconfitti nella giornata di ieri Filippo Baldi – per mano del francese Antoine Hoang – e Matteo Donati. Quest’ultimo ha molti più rimpianti considerando che era in vantaggio di un set e, dopo essersi lasciato andare nel secondo, è rimasto incollato al giovane Casper Ruud fino alla fine, salvo poi farsi brekkare malamente un passo prima del tie-break.

La terra verde di Tallahassee, Florida, ha portato bene ai due australiani che ieri si sono sfidati in un derby in semifinale. Marc Polmans (20 anni, n. 206) ha battuto nettamente il connazionale Max Purcell raggiungendo la seconda finale Challenger dell’anno, dove sfiderà lo statunitense Noah Rubin (24 anni, n. 252), il quale anche lui ha avuto vita facile contro il boliviano Hugo Dellien. Per un australiano che vince, ce n’è uno che perde e questa sconfitta, avvenuta nel Challenger cinese di An-Ning, fa ancora più notizia considerando che si tratta di Jordan Thompson, attuale n. 98 del mondo. A batterlo è stato l’egiziano Mohamed Safwat in rimonta. In finale il numero 229 del mondo affronterà l’indiano Prajnesh Gunneswaran e la vittoria del torneo per entrambi rappresenterebbe il primo titolo a livello Challenger.

Chiudiamo infine con il torneo messicano che si disputa sul cemento di Leon, ancora fermo alle semifinali. A contendersi un posto per le finale saranno John Patrick Smith e Alejandro Gonzalez e Christopher Eubanks che sfiderà il qualificato Roberto Quiroz. Nessuno di loro è testa di serie e fare previsioni su chi potrebbe spuntarla è diventata un’impresa sempre più ostica.