Mondo Futures: azzurri beffati a Casale Monferrato, vince il cileno Malla

Nell'unico torneo italiano della settimana, non bastano tre semifinalisti per tenere in Italia il trofeo. Sei in profeti in patria in 18 tornei

Sono addirittura 18 i tornei Futures giocati questa settimana e naturalmente per i nostri portabandiera l’appuntamento principale era quello nel nostro Paese a Casale Monferrato sulla terra battuta. Purtroppo, nonostante la presenza in semifinale di 3 giocatori con Giovanni Fonio + il derby tra Enrico Dalla Valle e Riccardo Balzerani alla fina a spuntarla è stato il cileno Bastian Malla che prima ha battuto Fonio in semifinale (6-1 6-4) poi ha conquistato il titolo battendo Dalla Valle in tre set (4-6 6-4 6-4). Altri due buoni piazzamenti della settimana arrivano in giro per l’Europa: Francesco Vilardo si arrende al francese Boltz nella semifinale del torneo di Sozopol in Bulgaria. A Valldoreix (Spagna) anche Raul Brancaccio si arrende in semifinale al padrone di casa Oriol Roca Batalla che andrà poi a vincere il torneo. TUTTI I CAMPIONI TORNEO PER TORNEO Kampala, Uganda F3 – $15,000 Clay

Ivan NEDELKO (RUS) b. David PEREZ SANZ (ESP) 6-0 6-3 Singapore, Singapore F1 – $15,000 Hard

Thai-Son KWIATKOWSKI (USA) b. Soichiro MORITANI (JPN) 6-2 6-2 Villa del Dique, Argentina F1 – $15,000 Clay

Facundo ARGUELLO (ARG) b. Camilo UGO CARABELLI (ARG) 3-6 6-4 6-4 Luan, Cina F6 Futures – $25,000 Hard

Patrik NIKLAS-SALMINEN (FIN) b. Fajing SUN (CHN) 2-6 6-4 6-4 Antalya, Turchia F19 – $15,000 Clay

Marsel ILHAN (TUR) b. Bogdan BORZA (ROU) 6-4 6-4 Kalmar, Svezia F2 Futures – $15,000 Clay

Alexander RITSCHARD (USA) b. Frederik PRESS (GER) 6-4 6-3 Zalaegerszeg, Ungheria F2 – $15,000 Clay

Mate VALKUSZ (HUN) b. Kenneth RAISMA (EST) 6-2 6-1 Rivne, Ucraina F2 – $15,000 Clay

Jonas MERCKX (BEL) b. Oleg DOLGOSHEYEV (UKR) 6-4 6-2 Sozopol, Bulgaria F1 – $15,000 Hard

Sebastien BOLTZ (FRA) b. Lucas CATARINA (MON) 6-3 6-4 Praga, Repubblica Ceca F1 – $15,000 Clay

Sebastian FANSELOW (GER) b. Peter TOREBKO (GER) 7-5 6-3 Ustron, Polonia F3 – $15,000 Clay

Sekou BANGOURA (USA) b. Pawel CIAS (POL) 4-6 7-5 6-4 Doboj, Bosnia ed Erzegovina F1 – $15,000 Clay

Manuel GUINARD (FRA) b. Nerman FATIC (BIH) 6-3 6-4 Thua Thien Hue, Vietnam F3 – $15,000 Hard

Ji Sung NAM (KOR) b. Pruchya ISARO (THA) 6-4 6-2 Casale Monferrato, Italia F10 – $15,000 Clay

Bastian MALLA (CHI) b. Enrico DALLA VALLE (ITA) 4-6 6-4 6-4 Valldoreix, Spagna F11 – $15,000 Clay

Oriol ROCA BATALLA (ESP) b. Omar SALMAN (BEL) 7-6(5) 6-2 Città del Messico, Messico F2 – $15,000 Hard

Gerardo LOPEZ VILLASENOR (MEX) b. Harrison ADAMS (USA) 6-4 6-2 Curitiba, Brasile F4 – $25,000 Clay

Joao Lucas REIS DA SILVA (BRA) b. Thiago SEYBOTH WILD (BRA) 6-7(1) 6-3 6-2 Jerba, Tunisia F19 – $15,000 Hard

Moez ECHARGUI (TUN) b. Pablo VIVERO GONZALEZ (ESP) 6-0 6-1

