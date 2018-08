Laver Cup, le rose definitive dei due team: esce Rafa, entra Nole

Kyle Edmund e Jack Sock completano le squadre capitanate da Borg e McEnroe

Convocazioni al completo per la Laver Cup, in programma a Chicago dal 21 al 23 settembre. Sarà la seconda edizione del torneo che a Praga 2017, nel suo debutto, ha riscontrato grande successo di pubblico e di attenzione mediatica. Team Europe, che al fianco di Roger Federer schiera stavolta Novak Djokovic al posto di Rafa Nadal, si è completato con la convocazione di Kyle Edmund. Il numero uno d’Inghilterra entra così da sesto uomo nella squadra capitanata da Bjorn Borg, che avrà a disposizione – insieme a Roger e Nole – anche Sascha Zverev (unico altro confermato dal 2017), Grigor Dimitrov e David Goffin. Rispetto a un anno fa, fuori Berdych (era il padrone di casa), Cilic e Thiem. “Si tratta per me di un’opportunità straordinaria – ha commentato Edmund al sito ufficiale -, l’anno scorso ho seguito la Laver Cup in TV e mi ha colpito l’atmosfera fantastica che si respirava. Non vedo l’ora anche di giocare a Chicago per la prima volta, mi aspetto una grande cornice di pubblico e sono convinto che avremo molto supporto, pur non essendo la squadra di casa“.

A chiudere il cerchio del Team World di John McEnroe è stato invece Jack Sock, già protagonista della prima edizione, confermato nonostante non stia vivendo un momento molto felice. “La Laver Cup 2017 ha rappresentato uno dei momenti più alti della mia stagione – le sue parole – e sono entusiasta di tornare a giocarla qui negli Stati Uniti. Vogliamo fare di tutto per evitare che l’Europa possa bissare il successo dell’anno scorso, anche perché questa volta si gioca in casa nostra“. Con lui si completa una squadra che ha il suo miglior classificato in Juan Martin del Potro (attuale tre del mondo), che potrà parlare la stessa lingua con Diego Schwartzman. A disposizione anche John Isner, Kevin Anderson (da avversari nell’epica semifinale di Wimbledon a compagni di squadra) e Nick Kyrgios. Rispetto a Praga, cedono il posto i Next Gen Shapovalov e Tiafoe.