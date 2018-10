Marco Carrai: “Porteremo il tennis a Firenze sempre più in alto”

Il Presidente di Toscana Aeroporti non nasconde la sua soddisfazione per aver riportato il grande tennis a Firenze, con l'ambizione di coinvolgere in futuro i grandi brand della città

Grande soddisfazione per Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, main sponsor della nuova Firenze Tennis Cup in corso al CT Firenze. In una giornata condizionata dalla pioggia il direttore Ubaldo Scanagatta ne ha approfittato per intervistarlo:

“Era importante per noi riportare il grande tennis in uno dei circoli di tennis più antichi d’Italia proprio in occasione del suo 120° anniversario. Un circolo dove nel 1910 è nata la Federazione Italiana Tennis. La nostra vocazione come Aeroporti Toscana è di tipo internazionale e quindi riportare a Firenze un grande evento internazionale, è per un grandissimo “gol”, in termini calcistici”

L’obiettivo però è coinvolgere i grandi marchi commerciali della città nello sviluppo di questo torneo:

“Il tennis è sinonimo di eleganza: Firenze ha delle attrazioni nell’ambito nel lusso e non solo che sono uniche al mondo. Sarà importante per una volta fare squadra e riuscire ad unirci per una grande competizione internazionale: penso che possa essere attrattivo per le grandi aziende di Firenze”

Come detto piuttosto complessa la giornata delle semifinali condizionata dalla pioggia che ha interrotto più volte il gioco costringendo agli straordinari il servizio di transportation fornito dal gruppo Brandini top 5 dei concessionari di automobili in Italia con le sue 16 marche.