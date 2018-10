Serie A1, verso la terza giornata: TC Prato a caccia di punti

La squadra femminile ospita Parioli. Gli uomini (ancora a zero punti in classifica) in trasferta a Vigevano contro il Selva Alta

Domenica 28 ottobre si disputerà la terza giornata della Serie A1 di tennis, con le donne del Tc Prato, reduci dalla vittoria contro il Tc Beinasco per 3-1, che affrontano in casa (via Firenze) il Tc Parioli Roma in una gara molto attesa. Gli uomini saranno invece in trasferta a Vigevano contro il Selva Alta, che dopo aver superato La Vela Messina all’esordio è riuscito a pareggiare 3-3 in Liguria con la squadra favorita del girone, il Park Genova. Il match che si disputerà al Tc Prato, ingresso libero dalle 10, vedrà due formazioni storiche di questo campionato sfidarsi per conquistare la vetta della classifica. “Tutte e quattro le squadre del girone sono a 3 punti e quindi la partita vale molto per conquistare i primi due posti che valgono la semifinale – spiega il ds del Tc Prato, Fausto Fusi – le ragazze sono state molto brave a superare il Tc Beinasco in un match con forti emozioni vinto soprattutto per il cuore che hanno messo le nostre due storiche giocatrici, da sempre con noi, Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini“. Insieme a Stefanini e Trevisan, capitan Gianluca Rossi darà spazio all’altra giocatrice straniera del circolo laniero, la slovacca Kristina Kucova, con la presenza di Lisa Piccinetti e Giada Bellini. Di fronte Martina Di Giuseppe, Nastassja Burnett e una straniera tra Silvia Soler Espinosa, Elena Ruse o Tena Lukas.

CLASSIFICA

3 (2) USD Tennis Beinasco

3 (2) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

3 (2) Tennis Club Prato A.S.D.

3 (2) Tennis Club Parioli

Per quanto riguarda il team maschile capitanato dal maestro Antonio Cotugno, altra trasferta: l’avversario di turno è il Selva Alta Vigevano che è in testa al girone insieme al Park Genova con 4 punti e cercherà di giocarsi le sue chance per accedere alla semifinale fino all’ultima giornata. Alessandro Bega, Filippo Baldi, Roberto Marcora e Simone Camposeo gli avversari, con la possibilità di schierare uno fra Ignatik e Pospisil (numero 73 al mondo). Al contrario la formazione pratese dovrà fare a meno di Lorenzo Sonego e molto probabilmente anche di Matteo Trevisan. Il Tc Prato scenderà dunque in campo con Jacopo Stefanini, Federico Iannaccone (sempre vittorioso in singolare nelle prime due giornate), e Guglielmo Stefanacci, che ha esordito nel turno precedente dimostrando carattere e perdendo solo al terzo set. Dimitar Kuzmanov sarà il quarto singolarista per la formazione laniera.

CLASSIFICA

4 (2) Park Tennis Genova

4 (2) APD. Selva Alta Vigevano

3 (2) Circolo Tennis e Vela Messina

0 (1) Tennis Club Prato A.S.D