A1 maschile, verso l’ultima giornata: TC Prato ospita Vigevano

Già in semifinale Parioli e Aniene. Quasi fatta per il Park Genova. Nel Girone 3 testa a testa tra Bari e Forte dei Marmi

A1 femminile, verso l’ultima giornata: Prato già in semifinale

Tempo di verdetti per il campionato di Serie A1 maschile, che domenica 18 novembre vivrà l’ultima giornata della fase a gironi. Le quattro squadre che chiuderanno come prime del rispettivo gruppo si affronteranno poi in semifinale (andata il 25 novembre, ritorno il 2 dicembre). Le squadre seconde classificate manterranno invece il diritto a partecipare alla massima serie nel 2019, mentre le terze e quarte si sfideranno nei play-out (anche in questo caso andata il 25 novembre, ritorno il 2 dicembre). Ad aver già strappato un pass per le semifinali sono il Tennis Club Parioli nel Girone 1 e il Circolo Canottieri Aniene nel Girone 2. Nel Girone 3 testa a testa tra Angiulli Bari e il TC Italia Forte dei Marmi. Nell’ultima giornata, Bari ospiterà tra le mura amiche il TC Palermo Due, fanalino di coda del gruppo fermo a 0 punti. Il TC Italia (che insegue a un punto di distanza) giocherà invece in trasferta sui campi dell’ATA Trentino.

Nel Girone 4, al Park Tennis Genova basterà un pareggio casalingo contro il Circolo Tennis e Vela Messina per festeggiare la qualificazione. Selva Alta Vigevano (che insegue in classifica a 3 punti di distanza) sarà invece impegnato in trasferta sui campi del TC Prato, con la formazione toscana che andrà a caccia di punti pesanti in ottica terzo posto del girone (posizione che permetterebbe di affrontare nei play-out una quarta classificata). “La presenza di Lorenzo Sonego è fondamentale per questa squadra e l’affermazione con Messina ne è stata la prova – spiega il capitano del TC Prato Antonio Cotugno – noi ci crediamo e cercheremo di raggiungere l’obiettivo della salvezza dopo un inizio non facile”. Accanto a Jacopo Stefanini, Matteo Trevisan e Federico Iannaccone anche i giovani Lapo De Marzi e i fratelli Stefanacci.

GIRONE 1 – Le partite dell’ultima giornata (domenica 18 novembre)

Circolo del Tennis Palermo vs Tennis Club Parioli

Sporting Club Sassuolo vs Circolo Tennis Maglie

CLASSIFICA

12 (5) Tennis Club Parioli

7 (5) Circolo Tennis Maglie

5 (5) Circolo del Tennis Palermo

4 (5) Sporting Club Sassuolo

GIRONE 2 – Le partite dell’ultima giornata (domenica 18 novembre)

Tennis Club Genova 1893 vs Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

Circolo Canottieri Aniene vs Tennis Club Crema

CLASSIFICA

12 (5) Circolo Canottieri Aniene

7 (5) Tennis Club Crema

6 (5) Tennis Club Genova 1893

4 (5) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

GIRONE 3 – Le partite dell’ultima giornata (domenica 18 novembre)

ATA Trentino vs Tc Italia Giocheria Rupes

SG Angiulli Bari vs Tc Palermo Due Lucrativa ARL

CLASSIFICA

11 (5) SG Angiulli Bari

10 (5) Tc Italia Giocheria Rupes

7 (5) ATA Trentino

0 (5) Tc Palermo Due Lucrativa ARL

GIRONE 4 – Le partite dell’ultima giornata (domenica 18 novembre)

Tennis Club Prato A.S.D vs APD. Selva Alta Vigevano

Park Tennis Genova vs Circolo Tennis e Vela Messina

CLASSIFICA

13 (5) Park Tennis Genova

10 (5) APD. Selva Alta Vigevano

3 (5) Circolo Tennis e Vela Messina

3 (5) Tennis Club Prato A.S.D