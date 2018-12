Torino e le Finals, le parole di Binaghi e Malagò

Non ci sono sorprese per quanto riguarda l’assegnazione dei premi per chi si è eccezionalmente distinto in singolare secondo le valutazioni dell’ITF: i Campioni del Mondo per il 2018 sono gli stessi numeri uno ATP e WTA, Novak Djokovic e Simona Halep. È la sesta nomina a World Champion per il serbo che stacca così Roger Federer raggiungendo Pete Sampras al primo posto per numero di titoli. L’ultima volta che non c’era stata coincidenza con il ranking ATP di fine anno, nel 2013, fu proprio l’allora n. 2 Djokovic ad “approfittarne” a spese di Rafael Nadal, nonostante i due trionfi Slam (Roland Garros e US Open) nella bacheca spagnola contro il solo Australian Open di Novak che poté proseguire la striscia iniziata nel 2011 e poi terminata nel 2015. Forte dei due titoli pesanti nella seconda parte della passata stagione, Djokovic si è detto “molto onorato di essere nuovamente nominato Campione del Mondo ITF. Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato dopo tutto quello che ho passato dal punto di vista fisico quest’anno” ha aggiunto, “ma una parte di me ha sempre creduto che sarei potuto tornare al massimo”.

Si tratta invece della prima volta per Halep – anche la prima rumena a vantare il premio – alla quale è stato evidentemente riconosciuto di essere riuscita a sbloccarsi a livello Slam con la vittoria a Parigi; Simona conta anche la finale a Melbourne e 40 settimane in vetta alla classifica. Lo scorso anno si era dovuta accontentare di chiudere come numero uno WTA, mentre il titolo di Campionessa andò a Garbiñe Muguruza, vincitrice a Wimbledon. Sottolineato l’onore della nomina e ricordato il titolo al Roland Garros, Halep ha dichiarato che “ricevere tale riconoscimento è davvero speciale e fornisce ulteriori motivazioni per continuare a lavorare in vista della prossima stagione”.

Ma non esiste solo il singolare: con due trionfi Slam, il titolo di Maestri e i primi due posti nel ranking, a ricevere il premio per il doppio non potranno che essere gli statunitensi Mike Bryan e Jack Sock. Se per il ventiseienne del Nebraska è il primo titolo, lo stesso non può certo dirsi per Mike che ora ne conta ben dodici. Nel doppio femminile, Campionesse del Mondo sono le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, vincitrici a Parigi e in Church Road, oltre che componenti della squadra che ha messo le mani sulla Fed Cup.

Per quanto riguarda il tennis in carrozzina, il giapponese Shingo Kunieda, l’olandese Diede de Groot e l’australiano Dylan Alcott sono i vincitori, rispettivamente, delle categorie maschile, femminile e quad (quest’ultima riservata a chi ha anche una inabilità agli altri superiori). Fra gli juniores, i World Champion sono i numero uno del ranking Chun Hsin Tseng di Taiwan (vincitore a Parigi e Wimbledon) e la francese Clara Burel, entrambi nati nel 2001.