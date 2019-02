Torino-Finals 2021, Giorgetti gela le speranze: “I soldi non ci sono”. E invoca il sostegno dei privati

Che il problema siano i tempi istituzionali, la volontà o le ripicche in seno alla maggioranza ormai importa solo per eventuali valutazioni politiche, perché le ultime dichiarazioni del sottosegretario Giancarlo Giorgetti non lasciano speranze o spazi di manovra per quanto riguarda un ulteriore impegno del governo: “Quei soldi non ci sono, il territorio deve fare la sua parte”.

Per approfittare della proroga concessa dall’ATP per raccogliere i fondi necessari, sembra allora indispensabile quell‘intervento di sponsor privati invocato dal sottosegretario leghista che, da parte sua, non ha potuto non assicurare che “vorremmo dare un supporto per le Finali a Torino” nel tentativo di negare qualsiasi contrasto all’interno della maggioranza sull’argomento proprio mentre i membri M5S nella giunta per le immunità del Senato si apprestavano a dare il proprio voto a sostegno del vicepremier Salvini. Secondo le valutazioni del quotidiano La Stampa e sempre che siano rispettati gli accordi che prevedono un impegno di 45 milioni in cinque anni da parte del governo e quello di Comune e Regione nello stesso arco temporale, mancherebbero 17 milioni di euro per raggiungere i 78 richiesti dall’ATP.

Oltre a spostare l’attenzione lontano dalle scaramucce giallo-verdi, la richiesta di fondi privati che va a pungolare gli imprenditori del territorio è stata prontamente analizzata da Federico Grom, dall’anno scorso e fino al 2021 tra gli sponsor del Roland Garros con l’azienda di gelati artigianali di cui è fondatore insieme a Guido Martinetti. In un’intervista al Corriere Torino, Grom si dichiara tutt’altro che contrario a un investimento per portare i Maestri del tennis nel capoluogo piemontese, proponendo di “sederci tutti attorno a un tavolo e fare un piano, ma farlo seriamente, analizzando a priori costi e benefici”. Tralasciando l’impressione che la locuzione “costi-benefici” voglia restare incollata al Piemonte, non si può non concedere a chi deve rischiare i propri soldi il diritto a una replica chiara alla richiesta da parte dell’esecutivo: “Bisognerebbe anche capire che, da parte di noi privati, c’è la necessità di avere un guadagno economico”.

Per Grom, in ogni caso, l’imprenditoria locale appare convinta di voler portare l’evento in città, però “ci devono essere delle prospettive realistiche di ritorno degli investimenti; altrimenti, si tratta di beneficenza”. Nel frattempo, continua il conto alla rovescia dei dieci giorni di proroga.