Torneo giovanile ‘Città di Firenze’: partite le qualificazioni

Cosa c’è di peggio di un ragazzone più grande (e grosso) che ti rovina la festa di compleanno? Nel giorno in cui Denis Shapovalov dà l’addio ai “teen” diventando ventenne, Jan-Lennard Struff vendica la sfida di Tokyo del 2018 e in due ore lo batte sul Centrale rimontandogli un set e chiudendo con un perentorio 6-1. Altro che cappellini, candeline e spumante: è già andata bene che la torta non sia stata sostituita da un bagel. Per quanto riguarda i regali, sono arrivati 51 gratuiti – di cui 10 doppi falli – da parte di Shapo. Con questi numeri, non basta allora il passantone di rovescio apprezzato anche da Felix Auger-Aliassime.



In vantaggio di un set e assolutamente in partita fino a metà del secondo dopo aver recuperato l’aggressività della reazione tedesca, Shapo subisce un parziale di 10 giochi a 1, con Struff che, forse per liberarsi della tensione, segue a rete il servizio per tre volte nell’ultimo game. Un’ora più tardi, il sito dell’ATP aggiorna finalmente l’età di Denis: 20 come la sua posizione in classifica.

Anche lo scorso anno Shapovalov aveva perso all’esordio, sconfitto dal n. 71 del ranking che, poi, altri non era se non l’attuale top 10 Stefanos Tsitsipas. Poco più di un mese dopo avrebbe raggiunto la semifinale al Masters di Madrid, quindi non preoccupa più di tanto una battuta d’arresto in apertura della stagione sul rosso; il tempo per prendere confidenza con la superficie c’è ancora e la settimana prossima Denis è atteso a Barcellona. Per Struff, invece, secondo turno contro Grigor Dimitrov, già sconfitto nel principato due anni fa.

J-L.ennard Struff b. [15] D. Shapovalov 5-7 6-3 6-1