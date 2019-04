ATP Challenger Francavilla al Mare: wild card a Musetti e Zeppieri

Comincia il fine settimana dedicato alla Fed Cup, che oltre alle semifinali del World Group vedrà lo svolgimento delle quattro sfide di play-off per rimanere nella massima serie e dei quattro spareggi per non retrocedere nel terzo raggruppamento, la temuta ‘serie C’ nella quale rischia di finire proprio l’Italia qualora non dovesse battere la Russia.



Di seguito i sorteggi di tutte le sfide che cominceranno nella giornata di sabato. Unica eccezione, la sfida di Riga tra Lettonia e Germania i cui primi due singolari si disputano già oggi, di venerdì. La Germania è avanti 1-0 grazie al successo di Petkovic su Ostapenko

SEMIFINALI

FRANCIA VS ROMANIA – Kindarena (Rouen), terra indoor



Sabato 20 aprile

K. Mladenovic vs S. Halep

C. Garcia vs M. Buzarnescu



Domenica 21 aprile

C. Garcia vs S. Halep

K. Mladenovic vs M. Buzarnescu

C. Garcia/K. Mladenovic vs I.C. Begu/M. Niculescu

AUSTRALIA VS BIELORUSSIA – Pat Rafter Arena (Brisbane), cemento outdoor



Sabato 20 aprile

S. Stosur vs A. Sabalenka

A. Barty vs V. Azarenka



Domenica 21 aprile

A. Barty vs A. Sabalenka

S. Stosur vs V. Azarenka

A. Barty/S. Stosur vs V. Lapko/L. Marozava

WORLD GROUP I

REPUBBLICA CECA VS CANADA – National Tennis Centre (Prostejov), terra indoor



Sabato 20 aprile

K. Muchova vs R. Marino

M. Vondrousova vs L. A. Fernandez



Domenica 21 aprile

M. Vondrousova vs R. Marino

K. Muchova vs L. A. Fernandez

M. Bouzkova/B. Krejcikova vs G. Dabrowski/S. Fichman

USA VS SVIZZERA – Freeman Coliseum (San Antonio), cemento indoor



Sabato 20 aprile

M. Keys vs V. Golubic

S. Stephens vs T. Bacsinszky



Domenica 21 aprile

S. Stehens vs V. Golubic

M. Keys vs T. Bacsinszky

S. Kenin/J.Pegula vs C.Perrin/Y. In-Albon

LETTONIA VS GERMANIA – Arena Riga (Riga), cemento indoor



Venerdì 19 aprile

A. Petkovic b. J. Ostapenk 7-5 6-4

D. Marcinkevica vs J. Goerges



Sabato 20 aprile

J. Ostapenko vs J. Goerges

D. Marcinkevica vs A. Petkovic

J. Ostapenko/D. Vismane vs M. Barthel/A.L. Groenefeld

BELGIO VS SPAGNA – Lange Munte Kortrijk (Courtrai), cemento indoor



Sabato 20 aprile

K. Flipkens vs G. Muguruza

A. Van Uytvanck vs C. Suarez Navarro



Domenica 21 aprile

A. Van Uytvanck vs G. Muguruza

K. Flipkens vs C. Suarez Navarro

Y. Bonaventure/Y. Wickmayer vs A. Zadoinov/M.J. Martinez Sanchez

WORLD GROUP II

RUSSIA VS ITALIA – CSKA Indoor Track and Field Complex (Mosca), terra indoor



Sabato 20 aprile

A. Potapova vs M. Trevisan

A. Pavlyuchenkova vs J. Paolini



Domenica 21 aprile

A. Pavlyuchenkova vs M. Trevisan

A. Potapova vs J. Paolini

D. Kasatkina/N. Vikhlyantseva vs E. Cocciaretto/S. Errani

GIAPPONE VS OLANDA – ITC Utsubo Tennis Center (Osaka), cemento outdoor



Sabato 20 aprile

M. Doi vs R. Hogenkamp

N. Hibino vs B. Schoofs



Domenica 21 aprile

M. Doi vs B. Schoofs

N. Hibino vs R. Hogenkamp

S. Aoyama/E. Hozumi vs L. Kerkhove/D. Schuurs

GRAN BRETAGNA VS KAZAKISTAN – Copper Box Arena (Londra), cemento indoor



Sabato 20 aprile

J. Konta vs Z. Diyas

K. Boulter vs Y. Putintseva

Domenica 21 aprile

J. Konta vs Y. Putintseva

K. Boulter vs Z. Diyas

H. Watson/H. Dart vs A. Danilina/G. Voskoboeva

SLOVACCHIA VS BRASILE – AXA Arena NTC (Bratislava), terra indoor



Sabato 20 aprile

D. Cibulkova vs C. Meligeni Rodrigues Alves

V. Kuzmova vs B. Haddad Maia



Domenica 21 aprile

D. Cibulkova vs B. Haddad Maia

V. Kuzmova vs C. Meligeni Rodrigues Alves

V. Kuzmova/M. Rybarikova vs B. Haddad Maia/L. Stefani