ATP Estoril: terzo titolo per Tsitsipas

Ultimo atto del torneo 250 di Estoril tra Stefanos Tsitsipas e Pablo Cuevas. Il greco parte con i favori del pronostico, ma la forma di Cuevas non è da sottovalutare, vista la recente semifinale a Budapest (fermato solo da Berrettini) con annesso scalpo di Cilic. Anche all’Estoril ha raccolto vittorie importanti contro Tiafoe e uno scatenato Davidovich-Fokina. Terza finale stagionale per Tsitsipas dopo quella vittoriosa di Marsiglia e la finale persa con Federer a Dubai. Grande sorpresa invece la presenza di Pablo Cuevas all’atto finale di Estoril, che non giocava una finale dal challenger di Montevideo del 2017.



[1] Tsitsipas b. [LL] Cuevas 6-3 7-6(4)



I pronostici sono nettamente a favore del greco, ma la forma di Cuevas non è da sottovalutare, vista la recente semifinale a Budapest (fermato solo da Berrettini) con annesso scalpo di Cilic. Anche all’Estoril ha raccolto vittorie importanti contro Tiafoe e uno scatenato Davidovich-Fokina.

La qualità di gioco è alta sin dall’inizio ma Tsitsipas non sembra soffrire troppo al servizio, una caratteristica che ricorrà in tutta la partita. Se infatti i suoi primi due game di battuta scorrono in modo relativamente tranquilla, Cuevas riesce a tenerlo ricorrendo ai vantaggi.

Nell’apertura quarto game Cuevas parte aggressivo e continua a puntare il rovescio di Tsitsipas, che prova costantemente a buttare fuori dal campo il greco, sbagliando però due rovesci lungolinea. Una palla giudicata lunga da Cuevas vale la prima palla break per Cuevas, che Tsitsipas non sfrutta mandandola di poco larga. Una stecca di rovescio vale la seconda palla break al greco, che sfrutta. Il greco parte male nel quinto game del primo set, con una stecca e un dritto largo, ma recupera con un servizio-dritto e un attacco a rete ed un pessimo lob giocato dall’uruguagio vale il 4-1. Il punteggio è sbilanciato ma la partita è bella e viva, entrambi sono solidi da fondocampo e gli scambi sono quasi sempre spettacolari. Tsitsipas cerca costantemente di cacciare fuori dal campo Cuevas con la profondità del rovescio. La prima continua a non arrivare per Cuevas in questa partita, e precipita 0-30 nel sesto game con due errori gratuiti di dritto. Una smorzata di fila e un bellissimo rovescio in diagonale valgono il recupero del game, che chiude per il 4-2 con una prima in kick. Un passante favoloso continua il buon momento di Cuevas e con un dritto lungo del greco si porta sullo 0-30 ed ad un parziale di cinque punti di fila. Tsistipas rimonta con un attacco a rete e un grave errore di dritto dell’uruguagio. Una prima gli consegna la prima palla-game, ma un dritto affondato a rete lo costringe ai vantaggi, che però chiude agevolmente affidandosi al servizio ed ad un lob molto sgraziato ma efficace. Torna la prima a Cuevas al momento di servire per il set, e infatti si trova sul 40-30 abbastanza comodamente. Arrivato ai vantaggi sfrutta due gratuiti di Tsitsipas ed ora è il greco a servire per vincere il set.

Il primo “15” del nono game parte con un inusuale serve and volley sulla seconda da parte di Tsitsipas, che porta a casa pur rischiando parecchio. Non sarà un preludio del game, che chiude senza problemi con un game a zero.



Uno splendido rovescio vincente di Cuevas apre il secondo set, compromesso poco dopo da un rovescio in rete e un dritto clamorosamente in rete da due passi. Un dritto largo porta in dote due palle break al greco, che sfrutta immediatamente. Cuevas si regala il 30-15 sul servizio di Tsitsi facendo un tweener in controbalzo senza guardare fintando uno smash, un colpo da far saltare in piedi sulla sedia. Si pensa ad una possibile svolta psicologica, ma con tre risposte lunghe Tsitsipas si porta sul 2-0. Gli scambi sono quasi sempre equilibrati, ma è sempre Tsitsipas a dare quell’accellerazione in più che manda fuori giri Cuevas. Uno scambio lunghissimo si chiude con un passante del greco che costringe Cuevas, salito a rete, all’errore, è palla break. Due ottimi dritti ribaltano la situazione e portano l’uruguagio al vantaggio, e al secondo chiude il game. La sensazione è che Cuevas si sta esprimendo su buoni livelli, ma ci vuole di più anche solo per portare a palla break il greco. Al servizio Tsitsipas sembra quasi inattaccabile, e si conquista il 3-1 con quattro ottime prime. Cuevas resta attaccato alla partita e tiene il servizio senza particolari patemi. Il trend però resta lo stesso, con il greco ingiocabile al servizio e il game che vale il 4-2 vola veloce. È una fase della partita positiva per i servitori, anche l’uruguagio sembra aver alzato nettamente il livello del servizio, e il parziale di 4-3 ne è la conferma. Comincia però a scricchiolare il servizio di Tsitsipas. Prima un velenoso passante basso e poi un doppio fallo mandano Tsitsipas sullo 0-30, che ricorre al cambio di racchetta. Una stecca di rovescio consegna il break a Cuevas.

Il momento per Tsistipas è pesante, lo testimoniano altri quattro gratuiti che danno un parziale di 10-0 per Cuevas e per la prima volta nella partita il vantaggio con il 5-4. Il tennista ellenico interrompe l’emorragia di punti con un ace. Il momento della partita resta pesante per Tsitsipas, che ha abbassato tantissimo il livello di gioco, cominciando a giocare molto più corto del solito. Il greco ha la palla per chiudere il game, ma la vanifica mandando lungo un attacco a rete. Tsitsipas continua a rifugiarsi nei pressi della rete e Cuevas si conquista la palla set con un passante di rovescio, annullata da un’ottima prima. Una riga baciata appena dal dritto di Cuevas annulla la prima palla game del greco, ma Tsitsipas tiene il servizio con un ace e uno schema servizio-dritto. Cuevas parte con un doppio fallo ma si porta sul 30-15 con un bellissimo passante che punisce una pessima volée alta di Tsitsipas. La partita è tornata equilibrata e il greco sembra aver preso fiducia. Cuevas però con un bellissimo tocco si porta alla prima palla game, annullata da un bellissimo stop-volley di Tsitsi. Due rovesci gettati a rete del greco valgono però il turno di battuta a Cuevas. Ora Tsitsipas addirittura serve per restare nel set. Il turno di battuta di Tsitsipas segue lo stesso ritmo di quelli prima del momento di crisi, ovvero piuttosto agevoli e con frequenti incursioni a rete. Cuevas però ha ormai capito la tattica dell’avversario e si porta al deuce con un bellissimo passante incrociato di rovescio. Tsitsipas è piuttosto falloso e gioca sempre sul filo dell’errore, perde il primo vantaggio per un dritto sballato e si conquista la seconda palla game con uno smash molto rischioso, per poi poco dopo perderla con un altro dritto sbagliato. Il servizio giunge in aiuto all’ellenico che si porta al tiebreak con una prima ed un ace.



Cuevas subisce subito il mini-break con un’altra bellissima stop-volley, e Tsitsipas tiene rapidamente i suoi due turni di servizio con altri due piacevoli attacchi a rete. Cuevas è spalle al muro. Un doppio fallo manda in disperazione l’uruguagio che si trova sotto 4-0 in nemmeno due minuti. Il greco perde il primo punto al servizio con un classico di giornata, una steccata di rovescio. Ma viene aiutato da Cuevas che sbaglia un dritto molto facile a rete ed impazzisce. L’uruguagio prima scaglia una pallina in tribuna probabilmente centrando uno spettatore, prendendosi il penalty point in quanto secondo warning. Poi dopo chiede il ritiro e l’arbitro lo fa desistere, continuando a litigare con il pubblico. Sul 6-1 la partita sembra finita, ma incredibilmente Tsitsipas regala due punti identici, due dritti scagliati nel corridoio. Va a servire sul 6-3 e manda lungo un altro dritto, dando a Cuevas un insperato 6-4. C’è aria di psicodramma, ma Cuevas aiuta l’avversario con una pessima smorzata che Tsitsipas deve solo spingere di là. È campione di Estoril.

Tsitsipas oltre al trofeo si regala anche il nono posto del ranking mondiale e partirà per Madrid con una valigia piena di fiducia. Pablo Cuevas non esce completamente deluso dalla finale, da domani sarà numero 51 del mondo, con la certezza di essersi lasciato il periodo negativo alle spalle.