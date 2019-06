Goffin ferma la corsa di Matteo Berrettini e vola in finale ad Halle

“AAA cercasi urgentemente tennista di sesso femminile disposta a giocare il torneo di doppio misto a Wimbledon in coppia con un ex n.1 al mondo, tre volte campione Slam, due volte oro olimpico, rientrante in campo dopo un’operazione chirurgica all’anca ma in buone condizioni fisiche”. Potrebbe suonare all’incirca così l’annuncio di Andy Murray. Se il fuoriclasse britannico ha già trovato nello specialista francese Pierre-Hugues Herbert il partner per il doppio maschile, la ricerca di una giocatrice con la quale disputare il misto ai Championships è ancora aperta. Anche perché, a detta dello stesso Murray, diverse tenniste da lui approcciate per questo ruolo hanno gentilmente declinato l’offerta.

Non appena sentito che alcune colleghe avrebbero rinunciato a questa opportunità unica e probabilmente irripetibile, diverse star della WTA si sono mobilitate su twitter, presentando le proprie candidature. A partire da Maria Sharapova, che a Wimbledon ha vinto il suo primo Slam in singolare nell’ormai lontano 2004, a soli 17 anni. Sharapova ha approfittato di un video condiviso dal profilo ufficiale degli US Open, in cui realizzava una volée vincente durante una partita di doppio misto insieme al bielorusso Max Mirnyi a New York. A dimostrazione delle sue insospettabili doti di doppista.

I heard @andy_murray was looking for a mixed dubs partner. Thanks @usopen for sending in my resume today 😂 https://t.co/ug6ES2m7X5 — Maria Sharapova (@MariaSharapova) June 21, 2019

Chi invece non ha bisogno di dimostrare le sue qualità in questa specialità è Kirsten Flipkens. La 33enne tennista belga, ex n.13 al mondo in singolare, si dedica ormai con continuità al doppio e, nell’edizione del Roland Garros appena conclusasi, ha raggiunto la semifinale insieme alla svedese Johanna Larsson. Inoltre, e questo in pochi lo sanno, Flipkens ha già giocato il misto con Murray, proprio a Wimbledon, 13 anni fa, quando lo scozzese stava ancora imparando a diventare il grande tennista che tutti conosciamo. L’esperta giocatrice di Geel ha allegato delle foto ricordo di questa esperienza al suo tweet.

C’è anche chi sarebbe disposta a tornare da un infortunio pur di giocare il misto insieme ad un tale campione sui campi dell’All England Club. Si tratta della statunitense Coco Vandeweghe, vincitrice del doppio femminile agli ultimi US Open insieme ad Ashleigh Barty, e ai box ormai dall’ottobre scorso per un problema al piede. Il messaggio è condito con delle scuse in anticipo all’amica Barty.V

I’ll come out of injury reserve for this. Sorry @ashbar96 💁🏼‍♀️ — CoCo Vandeweghe (@CoCoVandey) June 21, 2019

Infine, si sono scherzosamente fatte avanti anche due leggende del tennis femminile del passato, Billie Jean King e Pam Shriver. In risposta al suo tweet, mamma Judy ha suggerito alla King di tirare fuori dall’armadietto le iconiche scarpe Adidas azzurre usate durante la celeberrima “battaglia dei sessi” per l’occasione.