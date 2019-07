I due canali Eurosport anche su DAZN dal 1° agosto

Annuncio in grande stile per il nuovo “name sponsor” delle WTA Finals. In una conferenza stampa tenutasi all’Hotel Hilton di Shenzhen, la WTA e il Gemdale Group (il grande gruppo edile che ha portato le WTA Finals in Cina per i prossimi 10 anni) hanno presentato il marchio giapponese di cosmetici Shiseido come nuovo sponsor principale delle prossime WTA Finals, che si chiameranno così Shiseido WTA Finals Shenzhen.

La competizione di fine anno si terrà per la prima volta in Cina il prossimo autunno, dal 27 ottobre al 3 novembre, segnando la prima di dieci edizioni che si disputeranno a Shenzhen dopo cinque anni in cui era stata la città-stato di Singapore a ospitare l’evento.

Shiseido fu fondata in Giappone nel 1872 come la prima farmacia di stampo occidentale nel Paese, e si è poi evoluta fino a diventare una delle principali produttrici di prodotti di bellezza del modo, con oltre 46.000 dipendenti e attiva in 120 Nazioni nel mondo. Attualmente è anche uno degli sponsor personali della n. 2 del mondo Naomi Osaka.

“Siamo davvero onorati di dare il benvenuto a Shiseido in qualità di ‘name sponsor’ del principale evento WTA dell’anno – ha detto Steve Simon, CEO della WTA, in occasione del lancio – L’impegno di Shiseido nel creare opportunità per le nuove generazioni e per riaffermare il ruolo delle donne costituisce una straordinaria sinergia tra i nostri rispettivi marchi. Siamo grati al Gemdale Group per i loro sforzi nell’assemblare un gruppo di partner di livello così elevato, e siamo certi che gli appassionati di tennis femminile potranno godersi una grandissima prima edizione delle Shiseido WTA Finals Shenzhen”.

Durante la stessa conferenza stampa, la WTA ha formalizzato il montepremi della manifestazione, che raddoppierà fino ad arrivare a 14 milioni di dollari, con un premio per la vincitrice che dovesse arrivare al titolo senza perdere un match che sarà di ben 4,725 milioni di dollari, il più grosso premio nel tennis professionistico (maschile e femminile) del 2019, superiore di oltre due milioni di dollari al premio riservato al vincitore (senza sconfitte) delle Nitto ATP Finals di Londra e di quasi un milione di dollari a quello intascato dalla prossima vincitrice dello US Open, il più ricco degli Slam.

Per la coppia campione di doppio l’assegno sarà pari a un milione di dollari.

Nell’occasione è anche stato presentato lo slogan della manifestazione che sarà “Sparks Will Fly”, ovvero “voleranno scintille”, per rappresentare l’energia, la passione e l’eccellenza portata dalle migliori racchette del mondo a questa manifestazione. Per la campagna promozionale, verranno prodotti alcuni video che avranno come protagoniste prominenti figure della comunità tennistica femminile in Cina, inclusa Jennifer Zhang, il primo giudice di sedia cinese del WTA Tour.