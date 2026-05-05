Challenger Francavilla, Boyer perde la testa: penalty game e racchettata contro la sedia dell’arbitro. Non è la prima volta

Il tennis che riempie le prime pagine è quello dei grandi palcoscenici, dei Masters 1000, degli Slam e dei nomi che fanno muovere il pubblico. Esiste un’altra dimensione, quella dei Challenger, dove spesso le storie emergono in modo più ruvido, senza filtri. È lì, al torneo di Francavilla al Mare, che si è consumato uno degli episodi più discutibili degli ultimi giorni, con Tristan Boyer protagonista di una scena che ha poco a che fare con il gioco.

Evento da 97 mila euro di montepremi, quello abruzzese è uno di quei tornei che rappresentano terreno fertile per chi cerca di risalire e per chi prova a costruirsi un futuro. Boyer appartiene a quella fascia intermedia, sospesa, fatta di giocatori che si barcamenano tra sogni e realtà. Numero 257 ATP, ma poco tempo fa vicino ai primi 100, l’americano era opposto nelle qualificazioni alla wild card italiana Daniele Rapagnetta, numero 938 del mondo.

🤯 « VA TE FAIRE FO*TRE », PÉTAGE DE PLOMB EN CHALLENGER



Après avoir concédé un break et une pénalité au Challenger de Francavilla, Tristan Boyer 🇺🇸 (257e) a fracassé sa raquette, frappant également la chaise de l’arbitre avant de l’insulter. 😳 pic.twitter.com/OIeJnhNmbR — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 4, 2026

Il crollo: racchette distrutte e partita regalata

Rapagnetta gioca una partita piena, lucida, sorprendente. Porta a casa il primo set 6-4 e resta agganciato nel secondo, dove la tensione sale fino al 5-5. È lì che il match cambia definitivamente volto: Boyer perde il servizio e, soprattutto, perde il controllo.

La reazione è violenta, ripetuta, fuori misura. La racchetta viene scaraventata a terra più volte, colpita con rabbia crescente, in una sequenza che va ben oltre lo sfogo. L’arbitro interviene: prima l’avvertimento, poi la penalità più pesante, un game di penalità che chiude di fatto l’incontro. Senza nemmeno dover servire per il match, Rapagnetta si ritrova vincitore per 6-4 7-5.

Ma non finisce lì. Boyer continua, sbatte la racchetta contro la sedia dell’arbitro, colpisce ciò che trova attorno a sé, insulta pesantemente l’ufficiale di gara. L’uscita dal campo è la coda inevitabile di una scena che nulla ha a che fare con il tennis: urla, offese, oggetti maltrattati, fino al cancello colpito prima di lasciare definitivamente il terreno di gioco.

Non è un caso isolato: i precedenti pesano

Il punto, però, è che non si tratta di un episodio isolato. Boyer aveva già dato segnali chiari in passato. Nel febbraio 2025, al Challenger di San Diego, si era reso protagonista di uno sfogo altrettanto violento: sei racchette distrutte e insulti all’arbitro, definito “ridicolo”.

Tristian Boyer was not happy with the umpire at the end of his match vs Alex Bolt.



Boyer smashed his racket while running to the net, he asked the umpire why he got a time violation warning and that the return at 4-4 in tie break was incorrectly called out against him. pic.twitter.com/mZWM3mdR1A — edgeAI (@edgeAIapp) February 25, 2025

Pochi mesi più tardi, a Oeiras, un altro scatto d’ira. Dopo una sconfitta, l’americano aveva afferrato un palo dell’ombrellone distruggendo ciò che gli capitava a tiro, accompagnando il tutto con una sequenza di insulti pesanti: “You’re a fing moron… that’s fing bullshit”, rivolti ancora una volta al giudice di sedia.

Tre episodi in poco tempo iniziano a comporre un quadro preciso. Non più una caduta momentanea, ma una gestione della frustrazione che fatica a restare dentro i confini del campo.

And then… Tristan Boyer completely lost the plot, completely destroying the umbrella’s stick 😳 pic.twitter.com/qI0bQILVms — José Morgado (@josemorgado) April 17, 2025

Tra ranking e nervi scoperti

Il momento sportivo non aiuta. Boyer, 25 anni, è fermo a quattro vittorie stagionali e nessuna nel circuito ATP. Una classifica che si è appesantita negli ultimi mesi, risultati che non arrivano e aspettative che si trasformano in pressione.

Il circuito Challenger è spesso un territorio difficile da abitare: pochi punti, tante partite, margini sottilissimi, ma proprio per questa sua natura intrinseca che richiede controllo, lucidità, capacità di stare dentro la partita anche quando le cose si complicano. A Francavilla, invece, è successo esattamente il contrario.

Ora si attendono le decisioni disciplinari. Una multa appare inevitabile, ma non è da escludere anche una sospensione, soprattutto alla luce dei precedenti. Perché se un episodio può essere archiviato come eccesso, tre iniziano a diventare un problema o un limite che non è tecnico, ma mentale ed è quello più difficile da superare.