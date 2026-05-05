Lavazza partner degli Internazionali. Marco Lavazza: “Ho sempre saputo una cosa di Sinner: è una persona seria”

Prosegue la serie di eventi di contorno agli Internazionali BNL d’Italia 2026. In attesa del debutto di Jannik Sinner, a riempire il martedì ci pensa Lavazza. Legato storicamente al n.1 al mondo, il noto marchio di caffé, già partner di Roland Garros, Wimbledon e ATP Finals, ha annunciato una nuova partnership con il Masters 1000 romano. All’evento hanno partecipato il presidente FITP Angelo Binaghi, il vicepresidente del Gruppo Lavazza Marco Lavazza e il Marketing Director Italia del gruppo Marco Barbieri.

La storia di Lavazza e il tennis

D’altronde il legame tra Lavazza e il mondo del tennis ha radici profonde, più profonde di Sinner. Risale infatti al 2011 con l’esordio a Wimbledon: da quel momento, la presenza del brand si è estesa ai tornei più iconici a livello globale, portando avanti la missione di diffondere la vera cultura del caffè italiano.

Nel 2015, Lavazza ha fatto il suo ingresso al Roland Garros e allo US Open, portando il gusto autentico dell’espresso italiano. Nel 2021, l’azienda ha consolidato la propria presenza con l’avvio della partnership con le ATP Finals a Torino. Negli anni successivi l’espansione è proseguita con la partnership con il Rolex Shanghai Masters nel 2023 e il Mutua Madrid Open nel 2024, a conferma di una presenza capillare nei quattro continenti. Durante i tornei, Lavazza diventa la “caffetteria del mondo”: una presenza globale che si traduce in oltre 15 milioni di caffè in 15 anni di partnership con 25 milioni di spettatori che hanno potuto vivere, l’esperienza autentica dell’espresso italiano.

Il rapporto tra Lavazza e Sinner

Jannik Sinner ha firmato il primo contratto sponsor con Lavazza quando era ancora n.140 al mondo. E tutto quello che è venuto dopo era ben lontano anche dall’essere pensato. Marco Lavazza ne ha parlato con grande entusiasmo, tessendo in primis le lodi del personaggio: “Sinner porta la normalità in un mondo di eccessi. I valori di una famiglia che cerca di comportarsi come tale verso i propri dipendenti. Siamo qua per la prima volta, e a Roma è difficile non innamorarsi, anche quando piove come oggi“.

Tra l’altro, proprio come Sinner, Marco Lavazza è stato anche uno sciatore da giovane. “Quando abbiamo iniziato ad inquadrare Sinner“, racconta, “ho subito pensato una cosa: tennisticamente mi diranno se è bravo o meno. Ma ho sciato con gli altoatesini e sono persone serie. Quindi Sinner sicuramente è serio. E si è dimostrata la cosa più importante di tutte. Ci vuole mutuo rispetto da parte di entrambi. Abbiamo lavorato con tanti campioni, e fa ancora più piacere poter lavorare con un campione italiano“.

Lavazza agli Internazionali

In termini pratici, Lavazza nel cuore degli Internazionali BNL d’Italia ha allestito la “Home of Masters”. Uno spazio immersivo pensato per i fan del tennis e per gli appassionati di caffè. All’interno dell’area, i visitatori saranno invitati a registrarsi su MyLavazza, potranno partecipare ad un gaming interattivo alla scoperta dell’eccellenza del sistema Lavazza A Modo Mio e mettersi simbolicamente nei panni di un campione del tennis firmando la telecamera. Nell’area merchandising si potranno acquistare le nuove tazzine in edizione limitata firmate Jannik Sinner e si potrà ricevere un sample kit di capsule Lavazza A Modo Mio.

A rafforzamento di questa presenza sul campo, Lavazza ha lanciato il concorso “L’eccellenza scende in campo” che offre ai partecipanti l’opportunità di vincere buoni viaggio tra le mete del tennis e kit Lavazza A Modo Mio. Per raccontare l’iniziativa con un taglio dedicato e originale ha inoltre coinvolto un roster di creator. Questi talenti costruiranno una narrazione avvincente per massimizzare la risonanza dell’evento e stimolare attivamente la partecipazione del pubblico all’interno del Village.