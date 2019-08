Forbes: le prime undici atlete più pagate al mondo sono tenniste

Inizia nello stesso modo della splendida cavalcata di settimana scorsa, conclusa con il titolo a Lexington, l’avventura di Jannik Sinner nel Challenger di Aptos, ossia con una vittoria in rimonta, probabilmente più faticosa del previsto, questa volta sull’olandese Verbeek (788 ATP) ripescato in tabellone come lucky loser. Il primo set per Jannik è stato tutt’altro che brillante, con un rendimento assolutamente insufficiente della prima di servizio, che ha portato il 58% di punti costringendo Sinner a concedere ben 5 palle break e finendo per subire un deleterio break nell’ottavo gioco, costato all’altoatesino il primo parziale.



La reazione c’è stata a partire dal secondo set dove Sinner ha giocato un tennis più conservativo, attendendo gli errori dell’avversario che sono aumentati man mano: giunti al tie break dopo nessuna particolare sofferenza al servizio, Jannik è salito subito 3-0 finendo poi per vincere il gioco decisivo col punteggio di 7-3. Nonostante la stanchezza accumulata dal nativo di Sesto in Val Pusteria, nel terzo parziale il giocatore che ha mollato fisicamente e mentalmente è stato Verbeek, permettendo così all’azzurro di issarsi subito sul 4-1 con doppio break e di chiudere poi con un netto 6-2.

Ciò che sorprende di Jannik non è tanto il livello di gioco ma la maturità tennistica: dopo aver vinto un torneo giocando in maniera brillante, tornare in campo dopo nemmeno 48 ore in un’altra città non è mai semplice. Nonostante il primo set perso Sinner non ha inoltre mollato, ha avuto l’umiltà di osare di meno vedendo che la giornata non era delle migliori e ha portato a casa un’altra vittoria che gli consente di accedere al secondo turno, dove giocherà un match prestigioso ma duro contro Bjorn Fratangelo, giocatore americano con i nonni di origine italiana, che attualmente staziona al numero 124 ATP e che rappresenta un ostacolo insidioso in quanto è un giocatore molto regolare da fondo. Virtualmente, con questa vittoria Sinner è 129 ATP, ma come detto nella recente intervista rilasciata da Riccardo Piatti, la classifica non conta, è solo conseguenza del livello espresso.

Oltre ai tanti italiani impegnati a Manerbio, quest’oggi giocherà anche Filippo Baldi a Augsburg contro il francese Geofrrey Blancaneux. L’azzurro, terza testa di serie del torneo tedesco, in caso di vittoria affronterà Lucas Miedler o il giovane tedesco Daniel Altmaier. È stato invece eliminato al primo turno Raul Brancaccio, unico altro italiano presente in tabellone.

A cura di Andrea Pellegrini Perrone