Roland Garros

Roland Garros, programma di mercoledì 3 giugno: Cobolli di giorno, Arnaldi-Berrettini di sera

Tre italiani in campo nei quarti: Cobolli sfida Auger-Aliassime nel pomeriggio, alle 20.15 il derby tra i due "Matteo"

Di Vanni Gibertini
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Court Philippe Chatrier - Roland Garros 2026 (foto FFT)
Court Philippe Chatrier - Roland Garros 2026 (foto FFT)

Il Roland Garros arriva nelle sue fasi decisive. Mercoledì si giocano gli ultimi quattro quarti di finale di singolare rimasti, due dei quali vedono impegnati giocatori italiani.

Si inizia con gli ultimi quarti di finale femminili, dal momento che le ragazze sono impegnate nelle semifinali solamente 24 ore dopo. Prima, a partire dalle 11, scendono in campo Anna Kalinskaya e Maja Chwalinska, poi a seguire è la volta di Aryna Sabalenka che continua la sua marcia verso il titolo affrontando Diana Shnaider.

Come ultimo incontro della sessione diurna la testa di serie n. 4 Felix Auger-Aliassime avrà di fronte Flavio Cobolli per raggiungere le semifinali al Roland Garros dopo averle raggiunte due volte allo US Open.

In sessione serale, il derby azzurro tra i due Matteo, ovvero Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Qui sotto il programma completo:

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