Roland Garros, pronostici: basta sottovalutare Auger-Aliassime!

Felix Auger-Aliassime è un avversario duro, da battere, non uno da “tabellone aperto“. Ma un test molto importante sulla strada in uno Slam. Lo ha detto anche Stefano Cobolli, sarebbe il caso di fidarsi. E di inserire meritatamente tra le prime file dei pronostici per questo Roland Garros il canadese, n.4 del seeding e prossimo avversario di Flavio Cobolli. Felix è un esperto top 10, ha raggiunto i quarti in tutti gli Slam, sta giocando un tennis molto solido e nello scambio fa davvero male. Le quote lo danno ora infatti come terzo favorito.

Il canadese è a 7,00 su Starvegas e Netwin, 7,50 su Stake. Il terzo, primo della parte alta, subito dietro c’è Flavio Cobolli. L’azzurro, decima testa di serie, e tra i più convincenti finora, è davvero vicino nei pronostici di questo Roland Garros ad Auger : 8,00 su Starvegas e Netwin, 8,50 su Stake. In pratica, il loro quarto appare una semifinale anticipata agli occhi dei bookmakers. Che quasi non considerano gli altri due tennisti italiani rimasti nella parte alta.

I pronostici del Roland Garros di Berrettini e Arnaldi

Matteo Berrettini può diventare il secondo italiano, dopo Jannik Sinner, a raggiungere almeno la semifinale in tutti gli Slam. Al Roland Garros aveva giocato poco, non calcava questi campi dal 2021, i pronostici lo tengono presente. Ma gli riconoscono anche la grande esperienza, seconda solo a quella di Zverev tra chi è ancora in gara, a giocare e vincere grandi partite. Ed infatti i bookmakers non cascano dalle nuvole: 12,00 su Starvegas, 15,00 su Netwin e Stake.

Mentre Arnaldi, suo avversario ai quarti, è l’ottavo favorito su otto. D’altronde è quello che ha giocato di più finora, è al primo quarto Slam, e non ha la stessa potenza, lo stesso talento dei giovani della parte bassa. Ed è infatti l’unico ad avere un certo tipo di quote così alte: 25,00 su Netwin e Starvegas, 28,00 su Stake. Per quanto, assecondando i pronostici, il più probabile vincitore del Roland Garros 2026 dovrebbe venire dalla parte bassa.

Zverev: l’occasione della vita

Si rischia di essere ripetitivi, ma è la realtà dei fatti: ad Alexander Zverev un’occasione del genere non capiterà mai più. Quantomeno, è molto difficile immaginarlo. Assente Alcaraz, Sinner clamorosamente fuori, niente Djokovic. Tutte situazioni che vanno a premiare, nei pronostici per il titolo del Roland Garros, il più grande giocatore a non aver (ancora) mai vinto uno Slam. E le quote sono abbastanza sbilanciate: 2,30 su Starvegas, 2,35 su Netwin e 2,40 su Stake. Anche se il principale avversario potrebbe essere molto vicino.

Sasha parte avanti, dovrebbe vincere contro Jodar. Il vero pericolo è Joao Fonseca. Il brasiliano sembra essere definitivamente arrivato ad un certo livello, appare pronto a raccogliere lo scettro dei migliori. Ed infatti, nonostante 19 anni e un’esperienza ridotta, è davvero molto vicino a Zverev. Il primo Slam di Joao, dovesse essere questo Roland Garros, vale 4 volte la posta su Starvegas e Netwin, 5 su Stake. Numeri già da grande, e oggi ci sarà una prima prova del 9. Zverev guarderà con attenzione, Cobolli sogna. E forse, per Berrettini, è arrivato il momento di riscuotere il credito con la sfortuna.