Firenze Tennis Cup, la parola a Toscana Areoporti: “Siamo soddisfatti della scorsa edizione” [VIDEO]

LAVER CUP 2019: LA GUIDA COMPLETA

Come da tradizione, Bjorn Borg e John McEnroe, capitani rispettivamente di Team Europe e Team World, hanno comunicato le formazioni per la giornata inaugurale della terza edizione della Laver Cup. I primi a sfidarsi sul campo rigorosamente ‘all black’ del Palexpo di Ginevra (a partire dalle ore 13, in diretta su Eurosport e Supertennis), saranno Dominic Thiem e Denis Shapovalov, con il canadese sempre sconfitto nei due precedenti. A seguire occhi puntati sull’esordio di Fabio Fognini, primo giocatore italiano a disputare la Laver Cup. Fabio se la vedrà con Jack Sock, attualmente numero 210 del mondo in singolare. Due i precedenti: a Miami 2015 vittoria dello statunitense per 7-6 6-1, a Stoccolma 2017 (indoor) 6-7 7-6 7-5 per l’azzurro.



La sessione serale (dalle 19) sarà aperta dalla sfida inedita tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz e chiusa dal doppio Federer/Zverev vs Sock/Shapovalov. Rimane dunque a riposo nella prima giornata Rafa Nadal, che sarà sicuramente in campo in singolare nella giornata di sabato, così come Roger Federer e Nick Kyrgios. Ricordiamo infatti che da regolamento ogni giocatore dovrà disputare almeno un match di singolare nelle prime due giornate e non più di due nell’arco dei tre giorni.



Per quanto riguarda l’atteso doppio tra Roger Federer e Rafa Nadal, si dovrà attendere la conclusione della prima giornata. Un’ora dopo la fine del programma di venerdì infatti, i due capitani comunicheranno le formazioni per la giornata successiva. I due campionissimi potrebbero scendere in campo in doppio nella sessione serale di sabato, in alternativa Borg potrebbe decidere di schierare la coppia Nadal/Fognini, testata mercoledì in allenamento insieme al Fedal e al duo Federer/Zverev. Ricordiamo che, sempre secondo il regolamento, almeno quattro dei sei giocatori dovranno giocare in doppio.

IL PROGRAMMA DEL DAY 1 (venerdì 20 settembre)



Sessione diurna – dalle ore 13

Match 1: D. Thiem (E) vs D. Shapovalov (W)

Match 2: F. Fognini (E) vs J. Sock (W)



Sessione serale – dalle ore 19

Match 3: S. Tsitsipas (E) vs T. Fritz (W)

Match 4: R. Federer/A. Zverev (E) vs D. Shapovalov/J. Sock (W)