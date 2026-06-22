Ranking ATP: Sinner allunga su Alcaraz, balzo in avanti per Bellucci

La settimana che accompagna il tennis verso Wimbledon consegna la solita fotografia che guarda al dominio di Jannik Sinner. L’azzurro raggiunge infatti le 77 settimane complessive da numero 1 del mondo e si presenta all’avvicinamento londinese con un margine ancora più ampio su Carlos Alcaraz. La classifica sorride al campione in carica dei Championships: Sinner perde soltanto i 50 punti degli ottavi di finale giocati un anno fa ad Halle, mentre lo spagnolo vede uscire i 500 punti del titolo conquistato al Queen’s nel 2025. Il risultato è un divario che si allarga: 13.450 punti per Sinner, 9.460 per Alcaraz.

E il margine è destinato a pesare ancora di più, perché il murciano non potrà difendere i 1.300 punti della finale di Wimbledon dello scorso anno a causa dell’infortunio al polso destro. Intanto Jannik tornerà in campo al Giorgio Armani Tennis Classic, l’esibizione sull’erba dell’Hurlingham Club in programma dal 23 al 27 giugno, che non assegna punti ma rappresenta un passaggio utile per ritrovare ritmo, sensazioni e automatismi prima del grande rientro sull’erba dell’All England Club.

Top 20: Fritz risale, Tiafoe torna tra i grandi

Nella parte più alta del ranking, la Top 10 cambia poco ma non resta immobile. Alle spalle di Sinner e Alcaraz restano Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton e Alex de Minaur, mentre il movimento più significativo riguarda Taylor Fritz, che guadagna due posizioni e sale al numero 7 del mondo, superando Novak Djokovic e Daniil Medvedev.



Lo statunitense, finalista sia a Stoccarda sia ad Halle, è diventato il secondo giocatore dopo Roger Federer a riuscirci da quando il torneo tedesco si disputa sull’erba. Non gli è bastato per alzare il trofeo, perché nella finale tutta americana di Halle ha vinto Frances Tiafoe, protagonista del quarto titolo della carriera e del rientro in Top 20. Il successo lo porta infatti al numero 19, con un balzo di sette posizioni, confermando i progressi costruiti insieme al nuovo coach Mark Kovacs. L’altro vincitore della settimana, Francisco Cerundolo, guadagna sei posizioni e si accomoda al numero 21 del mondo.

In Top 20 avanzano anche Casper Ruud, ora numero 12, e Learner Tien, salito al numero 18. Restano nella stessa zona anche Flavio Cobolli, stabile al numero 10, e Lorenzo Musetti, numero 15, con Luciano Darderi subito dietro al numero 16. Un dettaglio non secondario: l’Italia continua ad avere quattro giocatori tra i primi sedici del mondo.

ATP Ranking, 22 giugno 2026: la Top 20

Pos. Var. Giocatore Nazione Punti 1 = Jannik Sinner ITA 13.450 2 = Carlos Alcaraz ESP 9.460 3 = Alexander Zverev GER 7.190 4 = Felix Auger-Aliassime CAN 4.440 5 = Ben Shelton USA 4.160 6 = Alex de Minaur AUS 4.110 7 +2 Taylor Fritz USA 3.915 8 = Novak Djokovic SRB 3.760 9 -2 Daniil Medvedev 3.580 10 = Flavio Cobolli ITA 3.460 11 = Alexander Bublik KAZ 2.620 12 +2 Casper Ruud NOR 2.425 13 = Andrey Rublev 2.420 14 -2 Jiri Lehecka CZE 2.360 15 = Lorenzo Musetti ITA 2.325 16 +1 Luciano Darderi ITA 2.300 17 -1 Jakub Mensik CZE 2.295 18 +1 Learner Tien USA 2.270 19 +7 Frances Tiafoe USA 2.180 20 = Valentin Vacherot MON 2.138

Italiani: due Top 10, quattro Top 20 e otto Top 100

Come detto, la presenza azzurra resta una delle note forti del ranking. L’Italia conserva due giocatori in Top 10, quattro in Top 20, sei in Top 50 e otto in Top 100. Dietro Sinner, resta fermo al numero 10 Flavio Cobolli, ormai pienamente nell’élite del circuito.

Lorenzo Musetti rimane numero 15, anche se l’infortunio lo costringerà a saltare Wimbledon, mentre Luciano Darderi guadagna una posizione e sale al numero 16, tornando al suo best ranking. Più indietro perde un posto Matteo Arnaldi, ora numero 35, mentre Matteo Berrettini resta stabile al numero 49. Il progresso più evidente tra gli italiani in Top 100 è quello di Mattia Bellucci, che guadagna nove posizioni e arriva al numero 65, a due sole lunghezze dal proprio best ranking.

Scende invece al numero 72 Lorenzo Sonego, atteso questa settimana all’ATP 250 di Mallorca, unico torneo del circuito maggiore sull’erba in Spagna. Allargando lo sguardo, l’Italia è la terza nazione per numero di giocatori in Top 200, con 17 presenze: davanti ci sono soltanto Stati Uniti e Francia. E non mancano segnali interessanti anche più sotto: Federico Cinà aggiorna il best ranking al numero 180, Andrea Guerrieri sale al numero 229, mentre Michele Ribecai firma il balzo più consistente tra gli italiani nei primi 600, guadagnando 24 posizioni fino al numero 259 grazie alla semifinale al Challenger di Poznan.

ATP Ranking, 22 giugno 2026: gli italiani