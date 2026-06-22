Italiani in campo lunedì 22 giugno: 11 azzurri nelle quali di Wimbledon, Cocciaretto e Errani-Paolini a Eastbourne

È giunto il tempo, che si cominci: hanno oggi ufficialmente inizio le qualificazioni al torneo di Wimbledon, con ben 11 azzurri già pronti a scendere in campo sull’erba londinese.

A Eastbourne c’è Cocciaretto in singolare, Errani e Paolini nel tabellone di doppio.

Tanta, tantissima Italia nella settimana d’avvicinamento all’appuntamento più importante della stagione.

Qualificazioni a Wimbledon: 11 italiani in programma oggi

Alle ore 12:00, sul campo numero 8, sarà un derby azzurro ad aprir le danze: Gianluca Cadenasso, oggi numero 187 del mondo, affronta la giovane promessa Federico Cinà, arrivato in Gran Bretagna dopo la sconfitta in semifinale a Bratislava con Taro Daniel.

Sempre in apertura di programma, non pesca benissimo Stefano Napolitano: il classe ’95 scenderà in campo contro la testa di serie numero 23 Billy Harris, spintosi in passato fino alla posizione numero 101 del ranking mondiale. Brancaccio e Giustino non partono favoriti con Gea e Onclin, come Guerrieri con l’ex numero 10 del mondo David Goffin. Il belga, pronto a ritirarsi al termine della stagione, è alla disperata ricerca di un’ultima grande last dance: a Wimledon ha raggiunto per ben due volte i quarti di finale, nel 2019 e nel 2022.

Al contrario, Andrea Pellegrino sembra proiettato alla vittoria col padrone di casa, e numero 245 ATP, Jay Clarke. Il britannico, mai fra i primi 150 del mondo, fu in grado di spingersi sino al secondo turno in singolare nel 2019, e addirittura al terzo nel tabellone di doppio nel 2017. Lui, questi campi, li conosce molto bene. D’altra parte, l’azzurro testa di serie numero 17, ha superato soltanto una volta il Q1, fermandosi al turno dopo nel 2022.

Sceso verticalmente alla posizione 169 del ranking mondiale, Luca Nardi torna alla ricerca del proprio miglior tennis: dall’altra parte della rete il giapponese Noguchi. Per il pesarese sarebbe la terza partecipazione consecutiva al tabellone principale di Wimbledon.

Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, tornati ad alta classifica, affrontano Mikrut e Barrios Vera.

Infine, in chiusura di giornata, c’è Francesco Maestrelli, opposto al classe 2002 britannico Max Basing, fuori dalle prime 300 posizioni della classifica mondiale.

Cocciaretto, e Errani-Paolini: tricolore anche a Eastbourne

Sfida non semplice per Elisabetta Cocciaretto al primo turno del WTA 250 di Eastbourne dove, come secondo match sul Court 1, affronta la qualificata, ex numero 32 del mondo, Ajla Tomljanovic. Fra loro è il primo incontro, alla ricerca delle migliori sensazioni per l’appuntamento londinese.

Nel tabellone di doppio, Errani e Paolini chiudono il programma con Schreiber e Ruzic, dopo l’ultimo complicatissimo periodo.

Italiani in campo oggi 22 giugno:

G. Cadenasso – F. Cinà, Wimbledon, qualificazioni: ore 12:00

S. Napolitano – B. Harris, Wimbledon, qualificazioni: ore 12:00

R. Brancaccio – A. Gea, Wimbledon, qualificazioni: ore 13:30 circa

L. Giustino – G. Onclin, Wimbledon, qualificazioni: ore 13:30 circa

A. Guerrieri – D. Goffin, Wimbledon, qualificazioni: ore 13:30 circa

A. Pellegrino – J. Clarke, Wimbledon, qualificazioni: ore 15:00 circa

L. Nardi – R. Noguchi, Wimbledon, qualificazioni: ore 15:00 circa

S. Travaglia – L. Mikrut, Wimbledon, qualificazioni: ore 15:00 circa

M. Cecchinato – T. Barrios Vera, Wimbledon, qualificazioni: ore 16:30 circa

F. Maestrelli – M. Basing, Wimbledon, qualificazioni: ore 16:30 circa

E. Cocciaretto – A. Tomljanovic, WTA Eastbourne, primo turno: ore 13:30 circa

S. Errani/J. Paolini – A. Ruzic/D. Jurak Schreiber, WTA Eastbourne, primo turno: ore 17:00 circa