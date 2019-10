Verso la prima giornata di serie A1: subito grandi sfide

In contemporanea con il Premier femminile si disputa a Mosca anche il torneo maschile di categoria 250. Le prime due teste di serie sono Daniil Medvedev e Karen Khachanov, anche se ovviamente permane qualche dubbio sulla presenza di Medvedev, ancora impegnato a Shanghai dove giocherà la finale. Il bye al primo turno dovrebbe consentirgli qualche giorno extra di riposo, ma la trasferta è lunga e Daniil potrebbe anche legittimamente decidere di saltare il torneo di casa. Marin Cilic e Dusan Lajovic si fregiano rispettivamente della terza e quarta testa di serie.

Sono due gli italiani in tabellone, ovvero Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Il primo esordirà contro la quinta testa di serie Cristian Garin e in caso di vittoria troverà il vincente tra Carballes Baena e Berankis. Fabbiano invece comincerà contro un qualificato per poi eventualmente incrociare le racchette con chi uscirà vincente dall’intrigante primo turno tra Andrey Rublev e Sasha Bublik. Per gli amanti dei gesti bianchi e del tennis classico vale la pena buttare un occhio sul primo turno tra Kohlschreiber e Herbert.