Bercy e Shenzhen, il programma di giovedì: Wawrinka-Nadal a cena, i giovani sul Campo 1

La giornata di ottavi di finale a Bercy si preannuncia davvero molto interessante. Fittissimo il programma del campo centrale che aprirà alle ore 11 con la sfida tra Jeremy Chardy, che ha interrotto la striscia di sei finali consecutive di Daniil Medvedev, e Cristian Garin. A seguire l’incontro tra Grigor Dimitrov e Dominic Thiem per i fan del rovescio a una mano. Non prima delle 15 scenderà invece in campo il numero uno del mondo Novak Djokovic contro Kyle Edmund. Il match del giorno è però indubbiamente quello tra Stan Wawrinka e Rafael Nadal programmato non prima delle 19:30. Solo due, ma estremamente interessanti, gli incontri di singolare sul Campo 1: Tsitsipas-de Minaur e Zverev-Shapovalov.



Court Central – dalle 11

[Q] J. Chardy vs C. Garin

G. Dimitrov vs [5] D. Thiem

non prima delle 15

[1] N. Djokovic vs K. Edmund

non prima delle 17

J. Struff vs [WC] J. Tsonga

non prima delle 19:30

[16] S. Wawrinka vs [2] R. Nadal

non prima delle 20:30

[13] G. Monfils vs R. Albot



Court 1 – dalle 11

Doppio

Doppio

A. De Minaur vs [7] S. Tsitsipas

non prima delle 17

[6] A. Zverev vs D. Shapovalov



A Shenzhen torna in campo il Gruppo Rosso. Si parte alle 11:30 con la sfida tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova (4-2 i precedenti in favore della ceca) e si prosegue poi (non prima delle 13) con l’incontro tra Kiki Bertens, subentrata a Naomi Osaka, e Belinda Bencic (la belga ha vinto tutti i tre precedenti).



Centre Court – dalle 11:30

[1] A. Barty vs [6] P. Kvitova

non prima delle 13

[ALT] K. Bertens vs [7] B. Bencic

Il tabellone di Bercy

La situazione dei gruppi alle WTA Finals

La Race to London