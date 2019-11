Djokovic: “Ora ATP e ITF devono parlarsi. Io, Rafa e Roger non decidiamo”

a cura di Luca De Gaspari e Federico Bertelli (inviato a Madrid)

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Francia, che è valsa alla Serbia di Novak Djokovic il primo posto nel Gruppo A, la qualificazione per i quarti di finale contro la Russia e la possibilità di affrontare in questo modo la Spagna di Nadal soltanto in finale, Nole si è presentato come di consueto in sala stampa. All’ordine del giorno le problematiche legate al calendario (argomento già discusso ieri dallo stesso Djokovic e anche da Nadal), la possibile fusione tra Coppa Davis e ATP Cup e la situazione della Laver Cup.

Vorrei tornare sull’argomento trattato ieri, la possibile fusione fra ATP e Davis. Hai suggerito di spostare la Coppa a settembre, dopo lo US Open, quando si gioca la Laver Cup…

La Laver Cup è molto importante per il tennis e ha caratteristiche uniche, molto simili alla Ryder Cup del golf. È un evento che ha generato tanto interesse e creato benefici per tutto il mondo del tennis. Ed è questo il motivo per cui la manifestazione è presente nel calendario ATP, anche se non dà punti per il ranking. Ma è riconosciuta da tutti come una manifestazione importante per il futuro del tennis. E sono convinto che debba essere supportata da tutti. Tuttavia se parliamo di competizioni a squadre, la Davis è quella che spicca maggiormente, quella con più storia. Negli ultimi tre anni ho partecipato ai vari negoziati tra ITF, ATP, Kosmos e tutte le altre parti coinvolte, e purtroppo non è stato possibile trovare una soluzione che portasse alla fusione dei due eventi. Ma fin dall’inizio in tutte le parti c’è stato il desiderio di giungere a un accordo ed è ancora così. Questo è positivo. Ripeterò quello che ho detto ieri: è la soluzione migliore possibile per il tennis, non penso che le due competizioni possono coesistere nello stesso formato e a sei settimane di distanza l’una dall’altra. Ovviamente ci sono diversi elementi che dobbiamo prendere in considerazione per quanto riguarda il calendario. Come hai detto prima, la Laver Cup si gioca a settembre. Quindi non è facile. Ci saranno delle ripercussioni negative. Ma quando fai delle scelte, è inevitabile. Non tutto può essere positivo o ideale. Quindi dovranno essere fatti dei sacrifici. Cosa sarà sacrificato o chi, o cosa succederà, io non lo so. In questo momento non lo so. Sto soltanto esprimendo la mia opinione, magari ATP e ITF hanno cose diverse in mente. Ma per quello che ho appreso durante le varie discussioni, è che tutte le parti hanno capito che la fusione sarebbe la scelta ideale per il nostro sport.

Novak, sempre riallacciandoci a questa domanda; come dicevi prima, tu fai parte del Player Council e questo è ciò che pensi tu. Anche Rafa ha fatto capire che una fusione sarebbe la cosa giusta da fare in futuro. Hai parlato con Rafa e Roger a questo proposito e anche con gli altri membri?

Se questa fusione non dovesse avvenire nei prossimi due o tre anni si rimarrebbe con due competizioni separate: a quel punto quale sarebbe il modo ideale di migliorare la Coppa Davis per come è costruita oggi? Perché la programmazione ieri è stata pessima nel senso che un match è finito dopo le 4 di notte. Hai qualche suggerimento su come migliorarla rispetto al suo stato attuale?

Inizio dalla prima domanda. Non ho parlato con Rafa e Roger di questo perché la decisione era stata presa già un po’ di tempo fa: l’ITF e il Gruppo Kosmos avevano deciso di cambiare il formato mentre l’ATP stava sviluppando la sua competizione a squadre che inizierà a gennaio. Quindi la situazione era già piuttosto chiara e definita.

Vedremo in Australia come sarà l’ATP Cup. Credo che sarà un successo in ogni caso perché molti giocatori importanti saranno già lì per preparare l’Australian Open. Penso che però sia arrivato il momento per i vertici di ATP e ITF di discuterne.

Parlerò con Rafa e Roger per sapere le loro opinioni, naturalmente. Siamo tutti e tre parte del Council ma le decisioni non le prendiamo noi. La gente ha questa idea sbagliata che siamo noi tre prendiamo tutte le decisioni per il futuro del tennis, il che non è assolutamente vero. Certo le nostre opinioni sono ascoltate e considerate ma per come è la struttura ci sono i board e altri organismi che prendono queste decisioni, in particolare i dirigenti di tali organismi.

Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, ho sentito del match finito alle 4 di notte. Guarda, sapevo che sarebbe successo considerando che ci sono 18 squadre e si sta cercando di comprimere il tutto in una settimana su tre campi, con il Campo Centrale che ovviamente è quello principale.

Sai, se consideri le pause tra un match e l’altro con singolaristi, doppisti, le varie cerimonie e tutto ciò che fa parte del protocollo della Davis è chiaro che sia complicato riuscire a finire tutto per tempo. Senza contare poi i match lunghi che ci possono essere.

Non so se tu fossi qui ieri, non credo, ma una delle idee plausibili potrebbe essere quella di creare una Elite Eight quindi la stessa formula ma con 8 squadre invece di 18. E prima avere dei gironi di qualificazione in diverse parti del mondo.

I Paesi ospitanti di questi gironi avrebbero l’opportunità di giocare in casa. Molti giocatori si lamentano del fatto che ora il 99% delle squadre non può più giocare in casa. Si giocherà a Madrid quest’anno, sempre a Madrid l’anno prossimo e poi in qualche altro posto. Solo una nazione ha la possibilità di ospitare l’evento, il che è un grande vantaggio. Se avete visto negli ultimi due giorni, per gli incontri della Spagna c’era sempre lo stadio pieno e per gli altri non proprio. Certo, ora andiamo verso il weekend quindi penso che il pubblico presente crescerà. Ma quando giochi in casa è diverso. Quindi il Paese ospitante ha molto più tifo, il che può essere decisivo in questo tipo di competizione.

Questo è l’ultimo torneo di Janko Tipsarevic. Noi lo conosciamo bene come giocatore, puoi parlarci di com’è come persona e come amico, magari un aneddoto che ci puoi raccontare?

Io avevo tipo 11 anni, lui 14 abbiamo giocato questo match di allenamento in montagna dove sono cresciuto. E in realtà anche lui e la sua famiglia vivevano vicini a quella montagna, quindi ci vedevamo spesso con le nostre famiglie. I nostri padri erano amici e si conoscevano molto bene

E mi ricordo che lui giochicchiava con me perché non solo era più grande ma era anche il miglior giovane del mondo Under 14, 16, 18. Era il miglior prospetto junior che avessimo mai avuto nel nostro Paese.

E lui era… diverso. Si tingeva i capelli, aveva i piercing, tatuaggi, ancora oggi ha tantissimi tatuaggi. Ho sempre pensato che fosse un ribelle, lui faceva tutto a modo suo. E questo è qualcosa che ho sempre ammirato molto in lui e mi è sempre piaciuto: il fatto che è una persona autentica, molto onesta, molto limpida. Ti dice in faccia quello che pensa o quello che gli sta capitando. Non sta li a girarci intorno cercando di compiacere qualcuno solo perché la verità è dura da ingoiare, è un ragazzo molto diretto.

Lui ama questo gioco, ed è uno dei giocatori più attaccati alla maglia della nazionale del suo Paese che io abbia mai visto. Il suo impegno e dedizione per la Coppa Davis è stato impressionante e si merita ogni elogio per questo e anche di più.

Ovviamente è una settimana emozionante per lui, per noi. Stiamo lavorando molto bene come squadra e lui sta giocando bene in doppio. Siamo felice che abbia deciso di ritirarsi in Coppa Davis così che possiamo passare una bella settimana insieme.

Tra l’altro sta già avendo successo nella transizione al prossimo capitolo della sua vita. Ha un’accademia molto valida “Tipsarevic Tennis Academy” in diversi posti in Serbia, Cina, Messico. Sta riempiendo il mondo con la sua filosofia, le sue idee, qualcosa di molto diverso dalle altre accademie che ho visto. E poi sai è mio amico di lunga data, e gli auguro tutto il meglio per il futuro. Passeremo ancora tanto tempo insieme perché sono certo rimarrà coinvolto nel mondo del tennis in un modo o nell’altro con l’accademia, magari da allenatore o da mentore. Ma è stata una gran bella avventura la sua, abbiamo condiviso momenti fantastici.