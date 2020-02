Naomi Osaka protagonista dello spot di Tokyo 2020

Una settimana fa è stato effettuato il sorteggio dei gironi, adesso viene rilasciato anche il programma delle sfide che daranno vita alla prima edizione delle Finals di Fed Cup, che da quest’anno emulano il nuovo formato introdotto dal gruppo Kosmos in Coppa Davis (sebbene con sei squadre in meno, dodici invece che diciotto).

Il teatro della competizione sarà la terra rossa della Laszlo Papp Arena di Budapest tra il 14 e il 19 aprile. In palio ci saranno 18 milioni di montepremi, 12 per le giocatrici e 6 per le federazioni. Si giocherà con lo stesso formato delle finali di Davis a Madrid, ovvero sfide composte da due singolare e un doppio.



L’incontro inaugurale vedrà impegnata la Repubblica Ceca di Kvitova e Pkiskova contro la Svizzera di Bencic. Le campionesse in cariche della Francia esordiranno in sessione serale nel day 2, il mercoledì, contro l’Ungheria.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 14 aprile

Centre Court

10:30 – Gruppo D: Rep. Ceca vs Svizzera

non prima delle 17:00 – Gruppo C: USA vs Slovacchia

Mercoledì 15 aprile

Centre Court

10:30 – Gruppo B: Australia vs Belgio

non prima delle 17:00 – Gruppo A: Francia vs Ungheria

Giovedì 16 aprile

Centre Court

10:30 – Gruppo D: Rep. Ceca vs Germania

non prima delle 17:00 – Gruppo A: Russia vs Ungheria

Court One

10:30 – Gruppo B: Bielorussia vs Belgio

non prima delle 17:00 – Gruppo C: USA vs Spagna

Venerdì 17 aprile

Centre Court

10:30 – Gruppo B: Australia vs Bielorussia

non prima delle 17:00 – Gruppo A: Francia vs Russia



Court One

10:30 – Gruppo D: Germania vs Svizzera

non prima delle 17:00 – Gruppo C: Spagna vs Slovacchia

Sabato 18 aprile

Centre Court

10:30 – Semifinale 1: Vincitrice gruppo B vs Vincitrice gruppo D

non prima delle 17:00 – Semifinale 2: Vincitrice gruppo A vs Vincitrice gruppo C

Domenica 19 aprile

Centre Court

16:00 – Finale