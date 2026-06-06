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Roland Garros, ufficiale: la finale Cobolli-Zverev in chiaro sul Nove. Ecco chi la commenta

La diretta in chiaro comprende anche mezz'ora di prepartita

Di Gianluca Sartori
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La notizia era nell’aria da giorni ed è giunta la conferma ufficiale: la finale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev sarà tramessa sulla tv in chiaro in diretta, a partire dalle 15 di domenica 7 giugno, sul canale Nove. Era stato raggiunto un accordo anche per la trasmissione della semifinale italiana tra Cobolli e Matteo Arnaldi, poi purtroppo non andata in scena a causa del malessere occorso al secondo.

La finale sarà preceduta anche in chiaro da Courtside, il prepartita che inizierà alle 14.30 con protagonisti i talent più importanti di Eurosport. Il commento italiano sarà affidato alle voci di Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi.

Esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, il Roland Garros è stato trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, distribuiti da Dazn, TimVision e Prime Video.

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