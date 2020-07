Sinner non può nulla contro Thiem: l’austriaco vince anche il Bett1Aces indoor

Sono statunitensi i due migliori tennisti del mondo all’inizio del 1995 e sono ai due estremi del tabellone del primo Slam stagionale, gli Australian Open. Pete Sampras difende il titolo conquistato l’anno precedente mentre Andre Agassi può solo guadagnare punti in quanto il suo ’94 era iniziato in febbraio. Il numero uno del mondo supera tranquillamente i primi due turni ma, dopo l’allenamento che precede la sfida dei sedicesimi con Lars Jonsson, Tim Gullikson (il suo coach) accusa un malore. In un primo momento non sembra nulla di serio ma con il passare dei giorni la situazione peggiora e Tim è costretto a lasciare l’Australia per tornare a Chicago.



Aiutato nell’occasione da Paul Annacone, Sampras accusa il colpo ma sa che deve lottare per sé e per Tim. Arrivano così due rimonte consecutive da 0-2, contro il solito Magnus Larsson e contro l’amico Jim Courier nei quarti, in un sfida in cui Pete non riesce a trattenere lacrime di commozione. In semifinale Sampras è di nuovo costretto a risalire la china ma stavolta Chang gli sottrae solo il parziale d’apertura; in finale però il nuovo Agassi guidato da Brad Gilbert ha qualcosa in più e lo batte in quattro set.

Nonostante i moltissimi punti da difendere, fino al “Sunshine Double” Sampras riesce a tenere dietro di sé Agassi nel ranking. Pete perde in semifinale a Memphis con Todd Martin mentre a Philadelphia, non senza curiosità, a eliminarlo è l’olandese Paul Haarhuis, a un anno di distanza dall’analoga impresa riuscita dal partner di doppio Jacco Eltingh. I primi due si ritrovano di fronte nelle finali di Indian Wells e Key Biscayne dividendosi la posta (Andre trionfa in Florida dopo aver perso in California) e dalla stessa parte della rete nella trasferta di Palermo valida per i quarti di finale della Coppa Davis.



A quel punto Sampras sceglie il riposo e il 10 aprile Agassi diventa il dodicesimo leader ATP della storia, debuttando a Tokyo con una vittoria agevole contro il connazionale Tommy Ho. In Giappone, Andre perde in finale con Courier e di nuovo da un connazionale – Chang – perde l’ultimo atto sulla terra di Atlanta. Per poter archiviare il primo titolo da n°1, l’ex kid di Las Vegas dovrà attendere nientemeno che il 23 luglio a Washington; nel frattempo, ha dovuto arrendersi a Bruguera e Kafelnikov sulla terra di Amburgo e Parigi mentre a Wimbledon ha raggiunto le semifinali, vittima di Becker.

Sul cemento di casa, Agassi si trasforma e arriva a Flushing Meadows forte di un poker che ne evidenzia l’ottima condizione e ne accresce la fiducia, visto che a cadere al suo cospetto sono – tra gli altri – proprio Sampras (negli Open del Canada a Montreal) e Chang (a Cincinnati). Oltre a Washington e i due “Super 9”, Andre chiude la quaterna a New Haven e si presenta agli US Open da favorito per difendere il titolo conquistato l’anno precedente. Le fatiche estive iniziano però a farsi sentire fin dal secondo turno, quando lo spagnolo Alex Corretja lo fa tremare portandosi sul 2-1 prima di subire la reazione di Agassi che gli lascia appena due giochi negli ultimi set.



Sul binario parallelo, nemmeno Sampras viaggia in prima classe e sia l’australiano Philippoussis (al terzo turno) che il solito Courier (in semifinale) lo mettono alle strette. Tuttavia, la finale annunciata tra i primi due tennisti del mondo viene rispettata anche se i bookmakers verranno smentiti. La stanchezza accumulata nella durissima semifinale con Becker e un malanno al costato non mettono Agassi nella condizione di opporre adeguata resistenza a un Sampras invece tirato a lucido e desideroso di riscatto: Pete vince 6-4 6-3 4-6 7-5 e torna a rivedere le stelle che illuminano la vetta mondiale ma per scalzare l’amico-nemico dovrà attendere ancora due mesi.

Demotivato e acciaccato, Agassi si limita a giocare in Davis contro la Svezia e – un mese più tardi – si presenta a Essen dove viene fermato da MaliVai Washington: le sue prime trenta settimane da re finiscono in Germania mentre inizia un declino che sembra inarrestabile. Sembra solo però. Ad approfittarne, ovviamente, è di nuovo Sampras che festeggia con il 36° titolo in carriera (ottenuto a Bercy) il ritorno in vetta anche se alla Festhalle di Francoforte, dove si gioca per l’ultima volta il Masters prima del trasferimento ad Hannover, sono altri a fare festa. Il n.1 perde un match nel round-robin (con Ferreira) che lo spedisce contro un avversario che non lo batte da tre anni e mezzo e sei incontri: Michael Chang. Ma il più giovane campione Slam della storia ha buona memoria e si ricorda che, a inizio carriera, era sempre lui a uscire vittorioso dagli head-to-head con Pete; così, sbagliando pochissimo, “Michelino” si impone con un doppio 6-4 e conquista la sua prima e unica finale al Masters, dove perderà con il beniamino di casa Boris Becker.



Prima di chiudere la terza stagione consecutiva in vetta al ranking, Sampras è il primattore della finale di Davis che gli statunitensi giocano sulla terra rossa dello Stadio Olimpico di Mosca; dopo il sofferto debutto contro Chesnokov (battuto solo 6-4 al quinto), Pete domina il doppio in compagnia di Todd Martin e infine ottiene il terzo e decisivo punto contro Kafelnikov. Per Sampras è la seconda insalatiera dopo quella del 1992, la prima però da protagonista assoluto: sette gli incontri disputati tra singolare e doppio e altrettante vittorie. Stanco e appagato, Pete scende in campo anche nella Grand Slam Cup ma, dopo aver battuto al primo turno Patrick McEnroe, dà forfait nei quarti dove avrebbe dovuto affrontare Goran Ivanisevic.

Un anno prima, il 12 febbraio 1995, Thomas Muster era il diciottesimo tennista del ranking e a Dubai aveva appena perso dal n.526 mondiale. Certo, anche se decaduto, Pat Cash sul fondo rapido dell’emirato poteva sempre dire la sua contro un giocatore che costruiva le sue fortune quasi esclusivamente sulla terra rossa. Del resto, i numeri fotografavano al meglio la realtà del mancino di Leibnitz: dei 23 titoli conquistati in carriera, solo uno (Adelaide 1990) era arrivato lontano dal rosso. Certo, tra le 7 finali perse si annoveravano anche le due sul tappeto di Vienna e, soprattutto, quella non giocata nel 1989 a Key Biscayne contro Lendl, il tutto grazie all’eccesso di alcool nel corpo di tal Robert Norman Sobie, un 37enne che – alla guida di una Lincoln Continental – che aveva urtato violentemente l’automobile che stava trasportando l’austriaco; dopo un volo di diversi metri, Muster si era trovato con il ginocchio sinistro a pezzi e buone probabilità di non poter mai più giocare a tennis.

Thomas Muster e la dura sfida di tornare in campo dopo il grave infortunio

Invece, allenandosi anche con la gamba ingessata, Muster aveva reagito ed era tornato più forte e determinato di prima. Ecco perché non poteva essere preoccupato per quella sconfitta con Cash o per quella successiva con Larsson; perché anche quell’anno stava arrivando la terra e lì Thomas si sarebbe dimostrato quasi imbattibile, con un bilancio finale di 65 vittorie (sì, avete letto bene) e appena 2 sconfitte (entrambe in montagna, con Corretja a Gstaad e con Albert Costa a Kitzbuhel). Eppure, anche se la terra lo aveva portato al terzo posto del ranking, era stato il dodicesimo titolo a fare la differenza, quello ottenuto nell’Eurocard Open di Essen – appartenente alla categoria degli attuali Masters 1000 – battendo Sampras in semifinale. Sul sintetico.

Detto ciò, non era per niente prevedibile che Thomas Muster, approfittando anche della brutta china presa da Agassi, potesse diventare numero 1 del mondo. Invece, dal 12 febbraio al 13 aprile l’austriaco si siede sul trono. Da primo della classe, il calendario gli propone una nuova amarezza a Dubai (dove a batterlo è il non meno sfortunato Sandon Stolle, n.161 ATP) e altre due sconfitte a Indian Wells (Voinea) e Miami (Nicolas Pereira) ma anche la soddisfazione di giocare e vincere un torneo sulla terra, a Estoril. Muster sarà il primo di cinque nuovi numeri 1 che disturberanno con qualche notte insonne il lungo regno di Pete Sampras. In tutto, nell’arco di oltre tre anni, queste effimere falene sapranno ritagliarsi uno spicchio di immortalità pur nella complessiva caducità dei loro voli, che sommeranno appena 21 settimane complessive. Ma entreremo nel dettaglio di questo triennio nella prossima puntata.

TABELLA SCONFITTE N.1 ATP – QUATTORDICESIMA PARTE

ANNO NUMERO 1 AVVERSARIO SCORE TORNEO SUP. 1995 SAMPRAS, PETE AGASSI, ANDRE 64 16 67 46 AUSTRALIAN OPEN H 1995 SAMPRAS, PETE MARTIN, TODD 64 67 46 MEMPHIS H 1995 SAMPRAS, PETE HAARHUIS, PAUL 46 46 FILADELFIA S 1995 SAMPRAS, PETE AGASSI, ANDRE 63 26 67 MIAMI H 1995 AGASSI, ANDRE COURIER, JIM 46 36 TOKYO H 1995 AGASSI, ANDRE CHANG, MICHAEL 26 76 46 ATLANTA C 1995 AGASSI, ANDRE BRUGUERA, SERGI 36 16 AMBURGO C 1995 AGASSI, ANDRE KAFELNIKOV, YEVGENY 46 36 57 ROLAND GARROS C 1995 AGASSI, ANDRE BECKER, BORIS 62 67 46 67 WIMBLEDON G 1995 AGASSI, ANDRE SAMPRAS, PETE 46 36 64 57 US OPEN H 1995 AGASSI, ANDRE WASHINGTON, MALIVAI 64 16 16 ESSEN S 1995 SAMPRAS, PETE FERREIRA, WAYNE 67 64 36 MASTERS S 1995 SAMPRAS, PETE CHANG, MICHAEL 46 46 MASTERS S 1996 SAMPRAS, PETE PHILIPPOUSSIS, MARK 46 67 67 AUSTRALIAN OPEN H 1996 MUSTER, THOMAS STOLLE, SANDON 16 63 67 DUBAI H 1996 MUSTER, THOMAS VOINEA, ADRIAN 36 57 INDIAN WELLS H 1996 MUSTER, THOMAS PEREIRA, NICOLAS 67 46 MIAMI H

Uno contro tutti: Nastase e Newcombe

Uno contro tutti: Connors

Uno contro tutti: Borg e ancora Connors

Uno contro tutti: Bjorn Borg

Uno contro tutti: da Borg a McEnroe

Uno contro tutti: Lendl

Uno contro tutti: McEnroe e il duello per la vetta con Lendl

Uno contro tutti: le 157 settimane in vetta di Ivan Lendl

Uno contro tutti: Mats Wilander

Uno contro tutti: Lendl al tramonto e l’ultima semifinale a Wimbledon

Uno contro tutti: la prima volta in vetta di Edberg, Becker e Courier

Uno contro tutti: sale sul trono Jim Courier

Uno contro tutti: il biennio 1993-1994, da Jim Courier a Pete Sampras