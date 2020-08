Errani verso l’esordio: “Palermo seconda casa. Non sono quella di un tempo, ma ho la stessa voglia”

Servivano solo due punti al Park di Genova per assicurarsi un posto alle Final Four di Todi, e sono arrivati con i primi due singolari disputati: Giannessi e Musetti non hanno lasciato scampo a Sinicropi e Ruggeri e la contesa si è chiusa così, con il TC Crema che ha preferito non scendere in campo negli ultimi quattro incontri (due singolari e due doppi) fissando virtualmente il punteggio sul 6-0.

“Siamo davvero contenti. Non è mai facile battere squadre di livello, soprattutto in un campionato così particolare che generalmente va in scena in autunno e inverno” ha dichiarato Musetti. “L’emergenza coronavirus, con tutti i problemi che ha generato, avrebbe potuto crearci disagi, ma la squadra è rimasta unita e anche grazie al supporto degli sponsor abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. A questo punto siamo pronti a combattere per il titolo”. Musetti avrà il vantaggio di aver già giocato sulla terra umbra in occasione degli Assoluti, ma lo stesso vantaggio è attribuibile al numero uno della squadra che sfiderà il Park in finale: si tratta di Lorenzo Sonego, stella del TC Italia Forte dei Marmi.

La squadra toscana aveva un compito meno agevole, dopo il pari in casa del Selva Alta di Vigevano, ma alla fine si è imposta per 4-2 estromettendo così i campioni in carica. I quattro punti decisivi per il TC Italia sono arrivati grazie a Travaglia (6-3 6-2 a Marcora), Edoardo Graziani (6-1 7-6 a Simone Camposeo), Sonego (6-7 7-6 10-7 su Hoang) e al doppio Sonego/Travaglia.

SERIE A1 FEMMINILE – Programmazione diversa per il campionato femminile, che in questo week-end ha visto sciogliersi soltanto il nodo della prima finalista. Si tratta del CT Lucca che però ha rischiato grosso contro il Tennis Beinasco, campione d’Italia due anni fa. Dopo aver vinto 3-1 all’andata, le lucchesi si sono trovate sotto 2-0 e poi addirittura 3-1 dopo il primo doppio, ma la grande rimonta della squadra piemontese si è arenata sul doppio di spareggio vinto da Tatiana Pieri e Bianca Turati al super tie-break decisivo (1-6 6-4 10-6).

Per configurare una sfida scudetto tutta toscana, si attende ora che il TC Prato, nella semifinale di ritorno in programma giovedì a Roma, amministri il 4-0 maturato all’andata sul TC Parioli.

Le finali di Todi si disputeranno mercoledì 12 e giovedì 13 agosto e saranno precedute dalla conferenza di presentazione di martedì 4 agosto a Perugia, nel corso della quale verrà presentato anche il challenger che si disputerà sempre sui campi di Todi dal 15 al 23 agosto.