US Open, saltano due top 10: Bertens e Svitolina danno forfait

Come avevamo anticipato la scorsa settimana, Angelo Binaghi è sicuro di restare alla presidenza della Federazione Italiana Tennis anche nel quadriennio 2021-2024. La conferma è arrivata direttamente dal sito ufficiale della Federtennis, che ha pubblicato la lista dei candidati per le cariche federali per i prossimi quattro anni. Alla voce ‘presidenza’ figura il nome dello stesso Binaghi, che andrebbe per il suo sesto mandato da presidente federale. Il ministro dello sport Spadafora ha fatto più volte capire di non volere questo sesto mandato: nel Testo unico per lo sport viene infatti fissato un limite di tre mandati alla presidenza delle federazioni, ma è molto difficile che le forze parlamentari non vadano a mettere mano al testo prima che diventi legge.

Avranno diritto di voto alle nuove elezioni 2741 circoli (131 club appartenenti alla fascia A avranno tre voti a disposizione, i 383 di fascia B due e i restanti di fascia C soltanto uno), ma non conosciamo le modalità di svolgimento delle votazioni. Le normative anti-Covid non permettono grandi assembramenti e sarà quindi abbastanza complessa la gestione di centinaia di rappresentanti dei circoli che andranno a votare. Al momento la FIT ha indicato come sede il Parco del Foro Italico a Roma, con probabile svolgimento all’aperto. Le elezioni si terranno il prossimo 12 settembre, una settimana prima degli Internazionali d’Italia.

Tra le candidature a consigliere federale figura anche il nome di Chiara Appendino, sindaco di Torino, città che dal 2021 al 2025 ospiterà le Nitto ATP Finals.