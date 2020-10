Binaghi: “Sono contento perché il Sardegna Open ha aiutato tennisti italiani come Cecchinato e Musetti”

Angelo Binaghi è stato intervistato dall’Unione Sarda in merito all’ATP 250 organizzato al Forte Village di Pula, in provincia di Cagliari (conclusosi domenica con la vittoria di Laslo Djere su Marco Cecchinato), e non ha nascosto la propria soddisfazione per i risultati ottenuti e soprattutto per la copertura mediatica dell’evento, trasmesso “negli Stati Uniti, in Argentina, nei Balcani, a Bangkok, in Norvegia. Ha fatto vedere non solo le capacità organizzative della Federazione e del Forte ma, grazie alle clip inserite, ha fatto vedere le bellezze della nostra regione e di questo straordinario posto in giro per il mondo. Mi sembra che l’investimento del Forte Village, e soprattutto della Regione che dev’essere ringraziata perché ha permesso che questo torneo si potesse organizzare in Sardegna, siano stati ampiamente ripagati dalla visibilità data alla nostra regione“.

L’aspetto logistico fa probabilmente riferimento alla positività di Fabio Fognini al Covid-19, emergenza rintuzzata e che per il momento non ha lasciato strascichi, sebbene sia presto per esserne certi. Nonostante il successo, tuttavia, la manifestazione non sembra destinata a ripetersi, semplicemente perché troppo costosa per le casse della Federtennis. “Avere la proprietà di un torneo del genere (qualora ci fosse la possibilità, perché il calendario è completo), significherebbe un esborso di otto milioni di dollari. Siamo riusciti ad averlo gratis, per le rinunce dei Paesi asiatici [significa che l’organizzazione non ha dovuto pagare la licenza, trattandosi di una circostanza unica, ndr]. Siamo stati veloci, bravi. Siamo collaudati, conosciuti dall’ATP e dall’ITF e abbiamo fatto tombola. Con molta fortuna e rapidità. Per una volta, noi sardi abbiamo bruciato sul tempo tutti”. Pensare di organizzare un altro torneo in Italia, infatti, “in una condizione di normalità sarebbe stato impossibile. Siamo qua perché c’è una situazione di assoluta straordinarietà, che crea grandi problemi, ma anche grandissime opportunità”.

Binaghi ha anche sottolineato l’impatto positivo del torneo su Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti, per i quali il Sardegna Open ha avuto un significato importante. Va infatti ricordato che entrambi avevano ricevuto delle wildcard per il tabellone principale, cosa che ha permesso al carrarese di raggiungere la semifinale e al siciliano di sfiorare il primo titolo in oltre un anno e mezzo: “Il grande risultato di questo torneo non è solo l’ottimo livello di partecipazione e i 10 giocatori italiani in tabellone, ma che, se non lo avessimo organizzato, le wildcard Cecchinato e Musetti non avrebbero avuto questa occasione e oggi avremmo un grande giocatore ancora da ritrovare e un ragazzo con un po’ di convinzione e punti in meno“.

Per quanto riguarda il primo, la finale raggiunta ha “permesso di ritrovare un giocatore che può ambire ai risultati che gli avevano permesso di arrivare in semifinale al Roland Garros, ed è bello che questo trampolino di rilancio per lui sia stata la Sardegna“. Binaghi, lui stesso sardo, ha infatti tracciato un paragone fra le due regioni isolane, visti gli ottimi risultati recenti di tennisti siciliani come Cecchinato stesso e Caruso (in campo fra poco ad Anversa), e si è anche augurato che una manifestazione di questo livello possa rilanciare il tennis giocato in Sardegna: “[C]om’è possibile che noi abbiamo un disastro totale dal punto di vista agonistico, nel senso che le grandi società, soprattutto quelle che hanno fatto la storia gloriosa agonistica del tennis in Sardegna, non tirino più fuori mezzo giocatore”. Il rilancio del tennis sardo parrebbe essere molto presente nella mente di Binaghi, visto anche il tie di Davis organizzato a Cagliari contro la Corea del Sud lo scorso marzo, preludio degli attuali eventi a porte chiuse.

Per quanto riguarda Musetti, invece, si gongola persino di più: “Abbiamo battuto un record, perché Musetti è il primo giocatore del 2002 ad arrivare in semifinale in un torneo del circuito maggiore. Bastano queste cose, da un punto di vista tecnico-sportivo, per renderci non soddisfatti, di più. Ne faremmo uno alla settimana, se ci fossero queste opportunità“. Se da un lato è certamente vero che mancano i mezzi per lanciare i tennisti italiani nei tabelloni principali ATP e WTA (anche se nel femminile questa possibilità è leggermente più ampia, essendoci il torneo di Palermo), va ricordato che il fitto tessuto di Challenger disseminati per lo Stivale è da anni uno dei punti di forza del movimento tennistico nostrano, un’importante vetrina che tanti azzurri usano per muovere i primi passi nel tennis che conta.

In fondo, Musetti stesso ha sfruttato un’altra wildcard per raggiungere gli ottavi al Foro Italico, e ha costruito quasi tutto il proprio ranking con tornei italiani come Cordenons, Trieste e soprattutto Forlì, e lo stesso si potrebbe dire anche per Jannik Sinner, che nel 2019 ha vinto a Bergamo e Ortisei, portato a casa le sue prime partite nei 1000 a Roma 2019 e Roma 2020 e si è regalato le prime pagine dei siti sportivi trionfando alle Next Gen Finals all’Allianz Cloud di Milano, e per Elisabetta Cocciaretto, che ha raggiunto i quarti in Sicilia ad agosto. Se è vero quindi che in Italia latitano tornei dei circuiti maggiori, non si può non riconoscere che una strategia improntata su quella che potremmo definire la piccola impresa del tennis stia dando i suoi frutti, e magari la crescita del gioco in Italia darà gli strumenti per investimenti più grandi.