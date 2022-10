Italiani in campo oggi sabato 15 ottobre: Musetti a Firenze e Paolini a Cluj cercano la finale. A che ora e dove vederli

Una prima volta che Arthur Rinderknech non dimenticherà di certo facilmente. Il primo confronto con Pablo Carreno Busta se lo porta a casa di rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(16) in 3he04′, più della metà del tempo trascorso solo per il terzo parziale. Sotto di un set e nove volte a un passo dal cedere al suo avversario, il francese è riuscito a conquistare un posto in semifinale al Gijon Open. Tie break memorabile con sette palle match annullate dal numero 56 del ranking e spagnolo costretto all’incredulità tra il tripudio degli spettatori paganti. Sul cemento rosso di Gijon il ventisettenne di Gassin continua a vivere un momento davvero magico sul finire di stagione. Carreno Busta è lontano parente della stagione americana, in totale non riuscirà a concretizzare ben nove match point.

L’avvio di partita è tutto dello spagnolo che non sfrutta una palla break nel quinto gioco, ma a zero strappa il servizio nel settimo gioco. Carreno Busta solido, capace di creare problemi nei turni di battuta del francese. Cambia la gara nel secondo set: lo spagnolo perde subito il servizio e non riuscirà mai a creare problemi al suo avversario che aumenta le percentuali dei punti vinti con la “prima”. Nel terzo set, sale di livello Rinderknech: otterrà in totale il 75% dei punti con la prima di servizio. Percentuale che rende dura la vita a Carreno Busta che non riesce mai a rendersi pericoloso in risposta. Nel decimo game, da 30-0, il francese si ritrova a dover fronteggiare due palle match point non consecutive, ma “san servizio” serve per riprendere fiato. Carreno Busta va al servizio e con la mente mostra segnali di cattivi pensieri derivanti dalle occasioni mancate. Si va al tie break. Parte bene Rinderknech che sul 3-1, però, regala troppo al suo avversario che si procura altri due match point. Entrambi non vengono sfruttati malgrado uno di questi capiti con Carreno Busta al servizio. Si procede in maniera cervellotica senza una regola con entrambi che non sfruttano le occasioni. Quelle dello spagnolo, nel tie break, in totale saranno sette. Con tre punti consecutivi, Rinderknech alza le braccia al cielo al suo sesto match point. “Se avessi vinto qui, sarebbe stata la settimana della vita” ha commentato il due volte semifinalista allo US Open, nato proprio a Gijon 31 anni fa.

In semifinale troverà Sebastian Korda che in 2he27′ ha battuto Andy Murray con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-1. Il britannico sfoggia un gran tennis, ma fisicamente non regge lo sforzo. L’americano ne approfitta e rimedia a una fase centrale della gara in cui ha subito la classe dello scozzese. Inizio di partita totalmente a favore del n. 47 del ranking che costringe agli straordinari Murray. Nel terzo game e alla quarta palla break, lo scozzese lascia strada a Korda che fa muovere parecchio il suo avversario. L’americano ottiene il secondo break ma non fa i conti con il ritorno in partita di Murray: controbreak e brividi nel turno di servizio successivo con Korda che, comunque, riesce a chiudere il parziale con un ace.

Nel secondo set lo scozzese mette la marcia e sale in cattedra: crolla la prima dell’americano che sbaglia parecchio. Murray sale 5-0 e strappa applausi quando annulla le quattro palle break che Korda si crea. Chiude 6-1 in 49′, divario che, comunque, sul campo non è stato così enorme.

Murray cede fisicamente e l’americano torna a prendere in mano le redini del match. Sbaglia molto e non riesce a essere determinante con i suoi colpi. Dall’altra parte della rete sono 15 i vincenti di Korda nell’ultimo set. L’altro dato importante è l’86% di punti vinti con la prima di servizio.

Per l’americano la sfida con Rinderknech vale un posto nella finale dell’ATP 250 di Gijon.